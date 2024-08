Keychron Q2 Max

HQ

Das Problem bei der Überprüfung verschiedener Keychron-Modelle ist, dass man schnell ein wenig desillusioniert wird. Während jede der Tastaturen, die sie entwerfen und herstellen, so ziemlich alle Meisterwerke sind, die auffälliges und dennoch subtiles Design mit hervorragender Ergonomie und Materialien kombinieren, gibt es... gerade... Also... viele von ihnen. Es gibt eine S-, C-, Q-, K- und eine V-Serie, und das ist bei weitem nicht alles, und jede von ihnen ist weiter in Zahlen unterteilt und weiter in Pro, Max und HE-Unterkategorien, die alles vom Seitenverhältnis bis zur Art des spezifischen Schalters angeben.

Du wirst also kein Wort von mir hören, wenn du, gelinde gesagt, ein wenig verwirrt bist. Für welche Keychron entscheiden Sie sich? Heute sprechen wir über Q2 Max, ein Modell, das in einer spezifischen Unterkategorie existiert, die durch drahtlose Konnektivität, Metallgehäuse und QMK-Open-Source-Software definiert wird - damit Sie es wissen.

Auch hier ist das gesamte Chassis, wie gesagt, aus Metall, und Junge, es fühlt sich gut an. Er wiegt mehrere Kilo und die Oberfläche ist leicht gebürstet, so dass er fast schon matt wirkt. Uns wurde der schwarze zugeschickt, aber es ist auch möglich, einen Fully Assembled Knob in "Shell White" zu wählen, was ebenfalls sehr auffällig ist. Es ist eine Schande, dass Keychron keine lustigeren Kontrastfarben erforscht, aber die Idee ist, dass Sie es selbst zusammenbauen möchten.

Bei der Q2 Max handelt es sich um eine 65%-Tastatur, was bedeutet, dass nicht nur der Nummernblock fehlt, sondern auch etwas Platz eingespart wurde, um das Ganze kompakter zu gestalten. Sie opfern nicht wirklich etwas Reales aus der Perspektive der Funktionalität. Sie haben dedizierte Pfeiltasten und das Layout fühlt sich nicht eingeschränkt an. Allerdings gibt es den charakteristischen "Knopf" von Keychron, der wie immer inkrementell mit genügend Widerstand tickt, um das Auf- und Abdrehen zu ermöglichen... Nun, was auch immer Sie wollen, fühlen Sie sich großartig.

Es gibt Windows und Mac-Funktionalität mit dedizierten physischen Befehlstasten für jeden, sowie einen einfachen Schalter auf der Rückseite, es gibt 1000Hz Polling für diejenigen, die die ansonsten minimale Eingangsverzögerung reduzieren möchten, es gibt 2,4 GHz über Dongle und Bluetooth ohne, und sowohl QMK als auch VIA werden unterstützt, so dass es einfach ist, Ihre eigene Funktionalität per Software zu programmieren. Auch hier ist nichts davon neu, aber Keychrons Modell, ihr Modus Operandi, funktioniert buchstabengetreu und die Q2 Max ist das perfekte Aushängeschild für das, was sie tun.

Das CNC-Aluminiumgehäuse hat das gleiche "Double-Gasketed Design", was bedeutet, dass alles, was sich bewegt, d.h. die gesamte Platte, auf der die Schalter und Kappen platziert sind, leicht aufgehängt ist und sich beim Schreiben auf und ab bewegt. In Kombination mit dem akustischen Dämpfungsschaum erhalten Sie einen äußerst zufriedenstellenden, aber auch recht leisen Tastenanschlag.

Unter den KSA Double-Shot PBT-Kappen befinden sich Gateron-Schalter, genauer gesagt Jupiter Red. Wir haben sie bereits angesprochen und wiederholt darauf hingewiesen, dass Cherry Liebhaber sich wieder hinsetzen können. Diese Schalter und die Kappen, die darauf sitzen, sind fantastisch, und das Ansprechverhalten, der Betätigungspunkt und der bereits erwähnte Klang lassen sich hervorragend kombinieren.

Insgesamt ist das Q2 Max ein weiterer Geniestreich. Ja, wir wünschten, Keychron würde ein wenig rationalisieren, denn obwohl es viele verschiedene Arten von Verbrauchern und Enthusiasten gibt, ist diese Aufstellung letztendlich zu verwirrend. Wir haben jedoch viele Beweise dafür gesehen, dass, egal auf welches Modell Sie stoßen, Sie etwas Besonderes bekommen, und das Q2 Max ist sicherlich keine Ausnahme.