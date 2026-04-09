"Ketaminkönigin" zu 15 Jahren wegen Matthew Perrys Tod verurteilt

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Jasveen Sangha, bekannt als die "Ketamin-Königin", wurde am Mittwoch zu 15 Jahren Haft verurteilt, weil er dem Schauspieler Matthew Perry eine tödliche Dosis Ketamin gegeben hat, was zu seinem Tod im Oktober 2023 führte. Sie hatte sich im vergangenen Jahr schuldig bekannt und wurde damit die fünfte Angeklagte, die Verantwortung in dem Fall eingestand.

Bundesstaatsanwälte forderten die Höchststrafe und verwiesen auf das "weitreichende Ausmaß" von Sanghas illegalen Aktivitäten und ihre "gefühllose Reaktion" auf die von ihr mitverursachten Todesfälle. Sangha, 42, gab zu, etwa 50 Fläschchen Ketamin an Perry verteilt zu haben und das Medikament auch an Cody McLaury verkauft zu haben, der 2019 starb. Ihr Drogenhandel setzte sich fort, selbst nachdem sie von diesen Todesfällen erfahren hatte.

Die Behörden klagten fünf mit dem Fall verbundene Personen an, darunter zwei Ärzte, ein Assistent und ein Bekannter, wobei das Gericht entschied, dass nur Sangha die tödlichen Dosen direkt verabreichte. Die Staatsanwaltschaft betonte ihren privilegierten Hintergrund und argumentierte, dass ihre Motive von "Gier, Glamour und Zugang" getrieben seien.

Während der Urteilsverkündung erklärte Sangha: "Das waren keine Fehler. Das waren schreckliche Entscheidungen." Perrys Stiefvater bemerkte die Lücke, die der Schauspieler hinterlassen hatte: "Es gab einen Funken bei diesem Mann, den ich nirgendwo sonst gesehen habe... Er hätte eine andere Show machen sollen."