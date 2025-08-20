"Ketamin-Queen" bekennt sich schuldig am Tod von Matthew Perry

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Jasveen Sangha, 42, eine Kalifornierin, die als "Ketamin-Queen" bekannt ist, hat sich bereit erklärt, sich in mehreren Drogendelikten schuldig zu bekennen, die mit der tödlichen Überdosis des verstorbenen Schauspielers in Verbindung stehen.

"Sie übernimmt die Verantwortung für ihre Taten", sagte ihr Anwalt Mark Geragos, nachdem die Staatsanwaltschaft die Einigung bekannt gegeben hatte, in einem der aufsehenerregendsten Fälle, in denen es um den drogenbedingten Tod eines Prominenten geht.

Die Behörden sagen, dass sie illegal eine starke halluzinogene Droge verteilt hat, die direkt zum Unfalltod von Matthew Perry beitrug, und eng mit einem Bekannten und dem persönlichen Assistenten des Schauspielers zusammenarbeitete, um unbeaufsichtigte Dosen bereitzustellen.

Die Staatsanwaltschaft betont ihre Rolle bei der Aufrechterhaltung eines mit Drogen verbundenen Lokals und verweist auf die schwere Abhängigkeit, die zu der Tragödie führte. Jetzt droht der Jasveen Sangha eine lange Haftstrafe, obwohl noch kein Datum für die Urteilsverkündung festgelegt wurde, also bleiben Sie dran für weitere Updates.