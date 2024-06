Kenwood MultiPro OneTouch

HQ

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir uns das vielleicht luxuriöseste und prächtigste Produkt des Küchenriesen Kenwood in den verschiedenen Unterkategorien genauer angesehen, das unglaubliche Cooking Chef XL. Wir haben schnell gemerkt, dass Kenwood wirklich weiß, wie man etwas Funktionales, Ästhetisches und Solides zusammenstellt, und das gilt insbesondere für ihre MultiPro OneTouch, eine Küchenmaschine, die einen Bruchteil der Cooking Chef XL kostet, aber die Idee beibehält, dass eine Maschine auf dem Küchentisch in der Lage sein sollte, verschiedene Aufgaben gleichzeitig zu erledigen.

Okay, was bedeutet das? Nun, in erster Linie ist die MultiPro OneTouch eine Küchenmaschine, aber im Vergleich zu den klassischen, die "nur" fein hacken, ist das so viel mehr. Zunächst einmal kann es das, aber mit einer großen Auswahl an Kreisklingen, die Ihnen genau die gewünschten Teile liefern können. Es kann auch mischen und sogar Eis zerkleinern. Neben dem größeren Behälter für die Küchenmaschine gibt es einen 1,5-Liter-Mixer, einen Personal Blender, der einen einzelnen Smoothie nur für Sie mixen kann, einen Citrus Juicer, denn ja, das kann er auch, einen Dual Metal Whisk zum Aufschlagen von allem, was Ihr Herz begehrt, einen Dough Tool, der überraschend einen Teig kneten kann und sogar Express Serve, der servierfertige Stücke von allem liefern kann, was Sie durchlaufen der Prozessor.

Das ist noch nicht einmal alles, Sie erhalten eine Weighing Tray, eine Tasche für überschüssige Klingen und vieles mehr, und das alles ist im Preis inbegriffen. Dieser Preis beträgt 150 £, was viel ist im Vergleich zu der üblichen Küchenmaschine, die Sie als Prokrastinationsakt in Supermarktregalen kaufen können, aber überraschend wettbewerbsfähig in Bezug auf das, was Sie tatsächlich für Ihr Geld bekommen.

Und natürlich ist alles verdammt gut zusammengestellt. Es wäre schön gewesen, ein wirklich kleines LCD-Display zu haben, das ein wenig Persönlichkeit und Anpassung ermöglicht, aber das Layout hier ist klar und bietet Ihnen alles, was Sie brauchen. Außerdem besteht der Sockel selbst aus gebürstetem Stahl, der sich im Nachhinein leicht reinigen lässt und in den meisten Küchen rasiermesserscharf aussieht. Der Motor selbst hat 1000 W, und es ist diese Leistung, die ihn auch in der Lage macht, Eis zu zerkleinern.

Es ist ziemlich verrückt, wie viele andere Dinge Sie durch den Kauf sparen können. Eine Küchenwaage, ein Mixer und im Prinzip ein Mixer, und das zusätzlich zu den sehr häufigen Aufgaben, die es auch erledigen kann.

Kenwood beweist einmal mehr, dass sie die Grundlagen beherrschen, und abgesehen davon, dass sie sich vielleicht weiter auf das technologische Profil stützen, ist dies ein Volltreffer, und zwar nicht nur für diejenigen von uns, die immer denken, dass es Spaß macht, ihre Geräte aufzurüsten, sogar für die auf der Küchentheke.