Kena: Bridge of Spirits wird diesen Monat am Nintendo Switch 2 erscheinen

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Kürzlich teilte der Entwickler Ember Lab mit, dass Kena: Bridge of Spirits auf die Nintendo Switch 2 gebracht wird und dass dies irgendwann im Frühjahr geschehen wird. Wir hatten keine genauen Informationen über das genaue Startdatum, als diese Nachricht bekannt wurde, aber die offene Art ließ April oder Mai als wahrscheinlichste Kandidaten erscheinen. Offensichtlich war das falsch.

Ember Lab hat nun bekannt gegeben, dass Kena: Bridge of Spirits bereits nächste Woche auf der Switch 2 erscheinen wird. Am 26. März erscheint das Spiel auf Nintendos hybridem Nachfolgesystem und bringt das erste Abenteuer, dem bald Kena: Scars of Kosmora folgt (auch wenn die Fortsetzung noch nicht bestätigt oder für die Switch 2 geplant ist).

Um auf diese Nachricht einzugehen, wurde außerdem bekannt, dass Vorbestellungen für die Switch-2-Edition des Spiels geöffnet wurden und ebenso ein neuer Trailer geliefert wurde, den Sie unten sehen können.

Wirst du nächste Woche Kena: Bridge of Spirits auf der Switch 2 spielen?