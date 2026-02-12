State of Play beginnt mit der Enthüllung der Fortsetzung von Kena: Bridge of Spirits, Scars of Kosmora

Vor einigen Jahren, im Jahr 2021, beeindruckte der Entwickler Ember Lab viele, als er das beeindruckende Kena: Bridge of Spirits auf den Markt brachte. Springen wir in die Gegenwart, ist der Entwickler gerade aufgetaucht, um den heutigen Mega-State of Play mit einer Fortsetzung genau dieses Abenteuers zu eröffnen.

Bekannt als Kena: Scars of Kosmora, ist dies eine ambitionierte Fortsetzung, die die titelgebende Protagonistin ins neue Land Kosmora führt, wo sich ihr Ziel etwas verschieben wird. Kenas Hauptziel wird nicht mehr darin bestehen, den Verstorbenen zu helfen, sondern nun wird sie beginnen, den Lebenden zu helfen.

Aber die typische Kena-Formel bleibt bestehen, denn wir können auf tiefere Kämpfe, epische Bosskämpfe, eine größere Welt und natürlich viele niedliche Geisterbegleiter hoffen.

Was die Veröffentlichungspläne für Kena: Scars of Kosmora betrifft, so wird das Spiel irgendwann im Jahr 2026 für PC und PS5 erscheinen.