Kena: Bridge of Spirits kommt diesen Frühling nach Nintendo Switch 2

HQ

Wenn Sie Kena: Bridge of Spirits seit dem ersten Release vor ein paar Jahren genau im Auge behalten und denken, dass es ein perfekter Titel für unterwegs und Spiel auf Nintendos Switch 2 wäre, haben wir sehr gute Neuigkeiten zu teilen.

Entwickler Ember Lab hat bekannt gegeben, dass das Action-Adventure-Spiel bald auf der Switch 2 erscheinen wird, in einer vollständigen Version, die alle Verbesserungen enthält, die das Spiel seit seinem Debüt erhalten hat. Dieser umfasst sowohl den Anniversary-DLC als auch den New Game+-Modus, sodass du beim Start viel erleben kannst.

Was das Debütdatum angeht, haben wir noch keinen festen Starttag bekannt, da wir nur wissen, dass die Ankunft für diesen Frühling geplant ist. Was wir hinzufügen müssen, ist der erste Vorgeschmack auf das Switch-2-Gameplay, den ihr unten selbst sehen könnt.

Wirst du Kena: Bridge of Spirits in nächster Zukunft auf der Switch 2 ausprobieren und glaubst du, dass diese Nachricht darauf hindeutet, dass die Fortsetzung Kena: Scars of Kosmora irgendwann auch auf der Switch 2 erscheinen wird?