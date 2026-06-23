Keanu Reeves soll Berichten zufolge in einem neuen Live-Action-Hybrid-Lego-Film die Hauptrolle spielen

Ein neuer Lego-Film ist in Planung, aber anstatt uns zurück in die Welt des Craggle mit Chris Pratt an der Spitze einer weiteren Lego-Revolution zu führen, könnten wir diesmal einen Film komplett um Keanu Reeves drehen. Der John-Wick-Star befindet sich offenbar in Gesprächen über eine Hauptrolle im neuen Film, der Live-Action- und Animationselemente kombinieren wird.

Dies kommt über Deadline, das in einem neuen Bericht berichtet, dass Regisseur Josh Cooley nach Gesprächen zwischen Universal und Reeves hinzugezogen wurde. Dort stellte der Regisseur von Toy Story 4 Reeves seine Idee vor, was dem Schauspieler einen Daumen hoch einbrachte.

Wir tappen noch im Dunkeln, wen Reeves im kommenden Lego-Film spielen wird, aber es ist klar, dass er eine zentrale Rolle sein wird, wenn nicht sogar die Hauptfigur, wenn man bedenkt, wie viel Teil des Films um seine Rolle herum aufgebaut ist. Lego-Filme waren in der Vergangenheit erfolgreich, aber wir werden abwarten müssen, ob dieser hybride Ansatz genauso vielversprechend sein kann wie die rein animierten Filme von früher.