Katar qualifiziert sich ordnungsgemäß für die WM und sucht nach dem Spott von 2022 Wiedergutmachung

HQ

Julen Lopetegui, spanischer Fußballtrainer, der zuvor bei West Ham United, Wolverhmapton Wanderers, Sevilla und Real Madrid spielte, wurde im Mai 2025 zum Cheftrainer der katarischen Nationalmannschaft ernannt. Sein Ziel war klar: Katar zur WM 2026 zu führen. Und das gelang ihm: In der vierten Runde der Qualifikation zur AFC Weltmeisterschaft führte er die Gruppe A an, in der er die Vereinigten Arabischen Emirate mit 2:1 besiegte.

Es ist das zweite Mal, dass Katar an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, aber 2022 qualifizierten sie sich nur als Gastgeberland und verloren dann alle drei Gruppenspiele und erzielten nur ein Tor. Dieses Ergebnis zu verbessern, wird Lopeteguis nächste Aufgabe sein, der nach dem nächsten Asien-Cup einen Vertrag bis 2027 hat.

Lopetegui folgt einer Reihe spanischer Trainer, die in Katar eine Heimat gefunden haben und die Nachfolge von Luis García und Tintín Márquez antreten. Lopetegui war zuvor Trainer Spaniens und stand kurz davor, das Team zur Weltmeisterschaft 2018 nach Russland zu führen, wurde aber kurz vor dem Turnier entlassen, als bekannt wurde, dass er bei Real Madrid unterschrieben hatte. Es wird das erste Mal sein, dass er eine Mannschaft zu einer Weltmeisterschaft führt.