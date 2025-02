Katar droht mit dem Rückzug aller Investitionen in Frankreich, einschließlich PSG, nachdem Nasser Al Khelaïfi "fälschlicherweise angeklagt" wurde

HQ

Katar, das Land im Nahen Osten, das 2012 den französischen Klub Paris St-Germain erwarb, in der Hoffnung, ihn zum besten Fußballverein Europas zu machen (mit Mbappé, Neymar, Messi...), hat damit gedroht, alle Investitionen in Frankreich zu stoppen, einschließlich PSG, nachdem Nasser Al-Khelaifi, der Präsident von PSG, von der französischen Justiz der Komplizenschaft beim Machtmissbrauch und Stimmenkauf beschuldigt wurde.

Heute Morgen berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP, dass Al-Khelaïfi am 5. Februar wegen "Komplizenschaft beim Stimmenkauf und Verletzung der Wahlfreiheit" sowie "Komplizenschaft beim Machtmissbrauch zum Nachteil von SCA Lagardère" angeklagt worden sei. Die fragliche Abstimmung fand 2018 statt, als Katar seine Stimmen in einem Machtkampf innerhalb des Lagardère-Clubs änderte, dessen Präsident Arnaud Lagardère des Betrugs verdächtigt wird.

Laut RMC Sport hat dies in Doha für "Irritationen" gesorgt, und sie drohen damit, die Qatar Investment Authority (QIA) dazu zu bringen, alle ihre Investitionen in Frankreich (einschließlich Paris Saint-Germain und des TV-Senders beIN Sports) zurückzuziehen. Anscheinend bezeichnen sie es als "reinen Missbrauch".

"Die Katarer haben die Nase voll von all diesen Beschimpfungen. Falsche Strafverfolgung, Erpressung, tägliche Kritik, die Schuldzuweisung an andere für ihre völlige Inkompetenz, alle Probleme in Frankreich sind ihre Schuld, jedes Mal, wenn sie versuchen zu helfen, geschieht es anscheinend für 'Soft Power', es ist reiner Missbrauch und alle haben genug", sagte eine regierungsnahe Quelle gegenüber RMC.