Karma: The Dark World Vorschau - Ein totalitärer Horror-Albtraum

Wir schreiben das Jahr 1984 und der Ort ist die DDR. Pollard Studio macht wenig darüber hinweg, dass sich ihr kommendes dystopisches Horrorspiel Karma: The Dark World um Themen wie Überwachung, Kontrolle und persönliche Freiheit drehen wird. Aber die Verpackung ist immer noch ein wenig trügerisch. Wir leben nicht das Jahr 1984, wie wir es kennen - weder aus George Orwells Kultroman noch aus den Geschichtsbüchern - und das Ostdeutschland des Spiels ist ganz sicher nicht sozialistisch.

Du spielst als Daniel, ein sogenannter "Roam-Agent" für die Leviathan Thought Bureau. Leviathan ist, wie der Name schon sagt, eine gigantische Organisation; Tatsächlich sind sie so mächtig, dass sie so ziemlich alles kontrollieren, was in Ostdeutschland vor sich geht. Wie sich das auf das Kräfteverhältnis im Ostblock auswirkt, ist nicht bekannt, aber in der Praxis agierst du als eine Art Detektiv, der in das Gedächtnis der Menschen eintaucht, um Verbrechen aufzuklären.

Wenn Sie das atmosphärische Observer von Bloober Team gespielt haben, werden Sie dieses Setup wiedererkennen, und die Entwickler machen keinen Hehl daraus, dass dieses Spiel - zusammen mit BioShock und Silent Hill - eine wichtige Inspirationsquelle war. Wir haben uns diese Spiele angeschaut und versucht, was wir daraus lernen können. Was funktioniert bei uns und was nicht. Im Vergleich zu anderen Horrorspielen haben wir nicht wirklich viele Jump Scares, weil wir dieses schleichende Gefühl erzeugen wollen, das Druck auf dich ausübt, anstatt dich nur zu erschrecken", erklärt der technische Direktor des Spiels, Chin Tin.

Es ist nicht nur die Geschichte, die mir Bloober Team in den Sinn bringt, sondern auch das Leveldesign. Die Vorschau findet etwa in der Mitte des Spiels statt. Wir haben die Aufgabe, einen Mann zu untersuchen, der seinen Arm verloren hat. Er glaubt, dass es von einem Monster abgerissen wurde, und das spiegelt sich auch in seinen traumartigen Erinnerungen wider.

Anfangs scheint die Umgebung sehr realistisch zu sein - mit Ausnahme des jagenden Monsters natürlich - aber es wird alles schnell sehr seltsam, mit Türen, die aus dem Nichts auftauchen und Räumen, die auf den Kopf gestellt werden. Trotzdem fühlte sich meine Reise durch den Traum nie richtungslos oder zufällig an, da die Umgebung viele natürliche Hinweise enthielt, wie z. B. Lichterketten, die mir halfen, meinen Weg durch einen Lüftungsschacht zu finden. Die paar Male, in denen ich ein bisschen stecken geblieben bin oder von dem Monster gefangen wurde, fühlen sich also nie unfair an.

Während Karma: The Dark World auf den ersten Blick wie eine wandelnde Simulation (oder eine laufende Sim, wenn das Monster dich erblickt) erscheinen mag, finden wir auch traditionelleres Gameplay in Form von Rätseln. Einige davon haben vor allem eine thematische Funktion, etwa wenn ich gegen Ende der Demo in einem langweiligen Büro eine endlose Reihe von Dokumenten abstempeln muss. Wir finden aber auch Rätsel, die Ihre Logik oder Beobachtung auf die Probe stellen sollen. Zum Beispiel musste ich an einer Stelle einen bestimmten Röhrenfernseher finden, und in einem anderen Fall musste ich intensiv nach einer versteckten Tür suchen.

"Wir haben unser Bestes gegeben, um Geschichten, Verfolgungsjagden und Rätsel zu mischen. Wir versuchen, diese Elemente auszubalancieren. Aber jedes Kapitel wird auch ein exklusives Gameplay haben, ein bisschen Wendung in der Formel, die zu diesem speziellen Kapitel passt. Das Spiel wird nicht allzu schwer zu meistern sein, aber immer noch herausfordernd genug, um Spaß zu machen", erklärt Tin über das Gameplay.

Was Karma: The Dark World vor allem von den vielen, vielen anderen First-Person-Horrorspielen abhebt, ist das einzigartige Setting und der visuelle Stil. Röhrenfernseher und klassische Werbespots koexistieren neben unbekannten, bewusstseinsverändernden Drogen und psychologischen Methoden, die die Mentalität des Kalten Krieges widerspiegeln, dass der Zweck die Mittel heiligt. Es ist ein faszinierendes Universum und das Monster- und Umgebungsdesign ist von besonders hoher Qualität.

Über das Universum des Spiels sagt Tin: "Der Kalte Krieg hatte diesen, fast schon eine Art Mythos, dass beide Seiten Zugang zu geheimer Technologie hatten, die vor der anderen Seite verborgen war. Es ist ein Thema, bei dem wir uns ein bisschen verrückt machen können. Wir haben eine Technologie, die es in unserer Welt definitiv nicht gibt, aber wir können sie als Fiktion erfinden. Weitere Einflüsse waren die Filme von David Lynch und natürlich der Roman 1984."

Wie Sie wahrscheinlich sehen können, war ich ziemlich aufgeregt über die Erfahrung, besonders wenn man die Größe von Pollard Studio bedenkt. Karma: The Dark World ist das Debütspiel des in Shanghai ansässigen Studios mit 20 Mitarbeitern, und die Entwicklung, die bereits 2018 begann, war sicherlich nicht immer einfach, sagt Game Director Lu Chen. "Während der Entwicklung haben wir die Covid-19-Pandemie in Phasen einfließen lassen. Wir mussten fast sechs Monate zu Hause bleiben. Wir hatten geplant, die Voice-Overs und das Motion Capture für jedes unserer vier Kapitel separat zu machen, aber wegen der Pandemie mussten wir all diese Dinge zusammen auf einmal machen. Das war also ein ziemliches Chaos."

Chen sagt auch, dass es eine Herausforderung war, ein Spiel in China zu entwickeln, das sich in erster Linie an Kunden im Westen richtet, da der Spielemarkt in China ganz anders ist. Mit dem in Watford ansässigen Publisher Wired Productions hat das Studio jedoch einen erfahrenen Partner, und seit Beginn der Entwicklung von Karma: The Dark World haben Spiele wie Genshin Impact und Black Myth: Wukong dazu beigetragen, der chinesischen Spieleindustrie die Türen zum Westen zu öffnen.

Es ist noch nicht bekannt, wann Karma: The Dark World veröffentlicht wird, aber wir können uns nicht vorstellen, dass es so weit entfernt ist, da Chen sagt, dass sie sich derzeit in der Polierphase der Entwicklung befinden und alle Kapitel des Spiels abgeschlossen sind. "Für die internen Tests dauert es etwa 5 oder 6 Stunden, aber wir wissen bereits, wie man es spielt. Für den Spieler werden es fast 10 Stunden sein", verrät sie über die Länge des Spiels. Bald werdet ihr das Spiel sogar selbst ausprobieren können, denn eine Demo wird vom 14. bis 21. Oktober unter Steam Next Fest verfügbar sein.