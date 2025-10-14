Karen Khachanov führt die Almaty Open mit ehemaligen Top 50 als Lokalfavorit in Kasachstan an

HQ

Diese Woche finden die Almaty Open in der größten Stadt Kasachstans statt. Dies ist die Phase, auf der der 29-jährige Russe Karen Khachanov seinen siebten und letzten ATP-Titel gewann, der im vergangenen August den Weg für die Rückkehr in die Top 10 ebnete, nachdem er in Wimbledon im Viertelfinale stand und in Toronto das Finale erreichte. In Almaty will Khachanov in diesem Jahr einen weiteren Titel gewinnen und eine Niederlagenserie von drei Spielen in New York, Peking und Shanghai beenden.

Seine potenziell größere Bedrohung für den Titel ist jedoch der an Nummer zwei gesetzte Daniil Medvedev, der in Shanghai das Halbfinale erreichte (am vergangenen Wochenende gegen Arthur Rinderknech). Beide werden morgen, Mittwoch, 15. Oktober, im Achtelfinale ihr Debüt geben.

Zu den weiteren gesetzten Spielern gehören die Italiener Flavio Cobolli (3) und Luciano Darderi (4), der US-Amerikaner Alex Michelsen (6) und der Kanadier Gabriel Diallo (7). Das Finale findet am Sonntag, den 19. Oktober statt. Die heimischen Zuschauer werden Alexander Shevchenko, die Nummer 89 der Weltrangliste, der früher in den Top 50 spielte und seinen Lauf bei den Almaty Open gegen Laslo Djere am heutigen Dienstag frühestens um 16:00 Uhr MEZ beginnt.