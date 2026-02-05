Kanadas Zukunft im Eishockey, Gavin McKenna, wird wegen schwerer Körperverletzung schwerer Körperverletzung beschuldigt

HQ

Kanadas nächstes großes Ding im Eishockey ist der 18-jährige Gavin McKenna, der laut CNN von den Behörden im State College, Pennsylvania, der schweren Körperverletzung wegen schwerer Körperverletzung beschuldigt wird und von der finnischen YLE berichtet wird. Und als ob eine schwere Körperverletzung nicht schon genug wäre, wird McKenna auch der "einfachen Körperverletzung, eines Vergehens und summarischer Anklagen wegen Belästigung und ordnungswidrigen Verhaltens" beschuldigt.

Diese angeblichen Vorfälle ereigneten sich am 31. Januar (laut Gerichtsunterlagen). Laut dem State College Police Department war Gavin McKenna in "eine Auseinandersetzung gegen 20:45 Uhr ET am Samstag" verwickelt, und dann soll er "einen 21-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen haben, was Verletzungen verursachte, die eine Korrekturoperation erforderten". Außerdem beträgt laut dem Kriminalgesetzbuch des Bundesstaates Pennsylvania die Höchststrafe für schwere Körperverletzung ersten Grades 20 Jahre Gefängnis.

Eine vorläufige Anhörung ist für den "11. Februar im Centre County Courthouse in Bellefonte, Pennsylvania" angesetzt.

Eishockey-Experten scheinen weitgehend zu glauben, dass Gavin McKenna wahrscheinlich "seinen Namen zuerst beim Spieler-Draft im Juni in Buffalo, New York, hören wird". Mit anderen Worten, McKenna spielt noch nicht in der NHL.