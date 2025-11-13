Kai Trump, Donald Trumps Enkelin, gibt sein Profidebüt bei der LPGA: "Liebe es oder hasse es, es bringt die Leute zum Reden"

HQ

Kai Trump, älteste Enkel von US-Präsident Donald Trump, gibt an diesem Wochenende auf der LPGA Tour, dem Weltelite-Circuit im Golfsport, ihr professionelles Golfdebüt dank einer Sponsoring-Einladung, die darauf abzielt, "das Golfspiel bei einem jüngeren und vielfältigeren Publikum zu fördern".

Ihr Debüt-Turnier wird The Annika, ehemals Pelican Women's Championship, in Belleair, Florida, sein, benannt nach der LPGA-Legende Annika Sorenstam, der 55-jährigen schwedischen Golferin, die 72 offizielle LPGA-Turniere gewonnen hat, darunter zehn Majors. Annika verteidigte ihre Teilnahme, da ihre Stiftung ein Nutznießer wäre, "und es geht uns darum, unsere Frauen zu versorgen und zu stärken. Es passt auch sehr gut zu unserer Mission."

Kai Trump, der in der American Junior Golf Association auf Platz 461 steht, ist vielleicht nicht die talentierteste oder vielversprechendste junge Spielerin in diesem Sport, aber sie ist sicherlich die beliebteste: acht Millionen Follower auf TikTok, Instagram und YouTube, eine virale Sensation, die dazu beitrug, die politische Kampagne seines Großvaters unter jungen Wählern zu verbreiten. Ein 28-minütiges Video, das vor zwei Wochen gepostet wurde und zeigt, wie Kai mit seinem Opa den Ryder Cup besucht, wurde fast 2 Millionen Mal angesehen. Ihre Mutter Vanessa ist mit der Golflegende Tiger Woods zusammen.

Die Organisatoren von The Annika verteidigen Kai Trumps Einladung

Trotz der Gegenreaktion, die die Einladung von Kai nicht aufgrund ihrer Verdienste, sondern aufgrund ihrer Popularität erhielt, verteidigen die Organisatoren, dass die Anwesenheit von Kai einen positiven Effekt haben wird, um mehr Zuschauer, insbesondere unter jungen Menschen, für den Sport zu gewinnen. "Ich könnte mir vorstellen, dass dies eines der am meisten diskutierten Damengolfturniere ist, das es wahrscheinlich je gegeben hat. Es ist auf Nachrichtenkanälen und Sportkanälen zu sehen. Die Zahlen der Social-Media-Impressionen... sind erschütternd. Ob man es liebt oder hasst, es bringt die Leute dazu, über das Event zu sprechen", sagte Justin Sheehan, Director of Golf und COO des Pelican Golf Club, in dem das Turnier stattfindet, gegenüber Golf.com.

Donald Trump, Besitzer von 17 Golfplätzen auf der ganzen Welt, unterstützt das Turnier, das mit einem Preisgeld von 3,25 Millionen US-Dollar dotiert ist, finanziell.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Prominenter ins Annika eingeladen wird: Letztes Jahr war es WNBA-Star Caitlin Clark, und die Zuschauerzahlen konnten gesteigert werden. In diesem Jahr kehrt Clark zurück, und Kai Trump wird ihr Profidebüt geben, während sie noch die High School in Palm Beach besucht, bevor sie nächstes Jahr an die University of Miami wechselt.