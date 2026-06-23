Julianne Moore spielt eine Hausfrau, die zum schauspielerischen Wunderkind wird, in A24s The Debut

A24 bleibt eine der effizientesten und effizientesten Produktionsfirmen auf dem Filmmarkt, da die Indie-Organisation allein 2026 bereits eine Fülle von Optionen angeboten hat, darunter The Drama, Backrooms, Undertone, Mother Mary, How to Make a Killing, Pillion und The Death of Robin Hood (in einigen Märkten).

Bald wird A24 mit Filmen wie The Invite, Onslaught, Primetime und auch The Debut, und genau auf letzteren konzentrieren wir uns heute.

A24 hat den ersten vollständigen Trailer zu The Debut veröffentlicht und einen Vorgeschmack darauf gegeben, was der Film bei seiner Premiere später im Jahr 2026 bieten wird. Wir kennen die Ankunftspläne der Firma noch nicht, aber wir wissen, dass es sich um Julianne Moores Hausfrau drehen wird, die sich von ihrem eintönigen Leben löst und für eine Rolle in einem Theaterstück vorspricht, einer Show, die von Paul Giamattis willensstarkem Dramatiker und Regisseur präsentiert und geleitet wird.

Von Jesse Eisenberg, der das Drehbuch schrieb und The Debut inszenierte, kann man unten den Trailer vor seiner wahrscheinlichen Premiere im Herbst sehen.