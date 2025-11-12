Julian Cash und Lloyd Glasspool sind das erste britische Paar, das das Jahr als Nummer 1 der Welt im Herrendoppel beendet

HQ

Julian Cash und Lloyd Glasspool haben sich nach dem Sieg im zweiten Spiel der Gruppenphase der ATP Finals in Turin sicher, dass sie das Jahr als Nummer 1 der Weltrangliste im Doppel beenden werden. Sie sind das erste rein britische Paar, dem dies gelungen ist, eine ähnliche Leistung, die ihnen im vergangenen Juni gelungen ist, als sie als erstes rein britisches Herrenteam seit 89 Jahren Wimbledon gewannen.

Cash (29 Jahre alt) ist die Nummer 2 der Welt und Glasspool (31 Jahre alt) ist die Nummer 1 der Welt, Titel, die sie seit dem 18. August 2025 haben, als sie das Halbfinale der Cincinnati Open erreichten. Obwohl sie dort das Finale verloren, hatten sie eine Serie von 22 Siegen in Folge und gewannen Titel im Queen's Club, in Eastbourne, Wimbledon und Toronto.

In dieser Saison, ihrer ersten als Team, haben sie sieben Titel gewonnen und erhielten die Trophäe für den Abschluss des Jahres als Nummer 1 der Welt. "Es braucht viele Menschen, um an diesen Ort zu gelangen. Wir haben in diesem Jahr so viele Dinge abgehakt und ich denke, wir beide haben zu Beginn des Jahres wirklich daran geglaubt, dass es für uns möglich ist, und jetzt hier zu stehen, ist sehr surreal", sagte Cash während der Zeremonie in Turin (via ATP.com).

Cash und Glasspool spielen als nächstes am Donnerstag gegen die ehemalige Nummer 1 der Welt im Doppel, Marcel Granollers und Horacio Zeballos.