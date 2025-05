Jules Koundé Verletzungsupdate: Barça fehlt der Spieler mit mehr Spielminuten in dieser Saison

HQ

Jules Koundé verletzte sich am Mittwoch beim 3:3-Unentschieden gegen Inter. Der französische Verteidiger musste nach 42 Minuten das Spielfeld verlassen und musste sich eine Verletzung der distalen Achillessehne im linken Bein zugezogen haben. Seine Genesungszeit ist noch nicht bekannt, sie könnte etwa drei Wochen betragen, so dass er für das Rückspiel des Champions-League-Halbfinales nächste Woche nicht fit sein wird, und es ist unwahrscheinlich, dass er für das nächste Liga Clásico am 11. Mai fit sein wird.

Das ist ein schwerer Schlag für Barça, da ihnen einer ihrer Schlüsselspieler fehlt, und zwar den regelmäßigsten: Er hat in dieser Saison bisher die meisten Spielminuten (4.505), Spiele (55) und Startelfeinsätze (51) absolviert. Koundé hat in dieser Saison vier Tore erzielt, darunter das Siegtor gegen Real Madrid im Copa-Finale am vergangenen Samstag.

Hansi Flick wird sich überlegen müssen, wie er ihn ersetzen kann, denn er hat keinen klaren Ersatz im Kader des FC Barcelona. Da Alejandro Balde immer noch verletzt ist, ist Eric García derjenige, der normalerweise seinen Platz einnimmt, wenn der Franzose nicht bereit ist.