Jude Bellingham glaubt, dass Real Madrid Glück hatte: "Arsenal hätte viel mehr haben können"

Nach der 0:3-Niederlage im Emirates Stadium gestern Abend sagte Jude Bellingham, dass Real Madrid "Glück hatte, mit 3 Toren davonzukommen". Real Madrid erlitt im Viertelfinal-Hinspiel gegen Arsenal eine der schlimmsten Niederlagen in der Champions League, und man hatte das Gefühl, dass es schlimmer hätte kommen können. Der englische Mittelfeldspieler sagte offenbar, dass sie sich glücklich schätzen können, dass sie "nur" drei Treffer erzielt haben, dass Arsenal viel mehr hätte haben können, und er verbindet das Spiel am Dienstag mit "dem, was uns die ganze Saison passiert ist, aber gegen Arsenal ist es in einem größeren Maßstab", via Fabrizio Romano.

Ein Doppelpack von Declan Rice und ein letztes Tor von Mikel Merino mit Vorlage von Myles Lewis-Skelly verurteilten den amtierenden Titelverteidiger, der von Arsenal in allen Kategorien, einschließlich Ballbesitz und Schüssen, geschlagen wurde.

Madrids Trainer Carlo Ancelotti glaubt, dass der Grund dafür war, dass seine Spieler "keine kollektive Reaktion" hatten, die Dinge individuell zu machen, und er nicht die Reaktion sah, die er von der Mannschaft nach den Toren in der zweiten Halbzeit erwartete.

Er glaubt jedoch, dass "im Bernabéu seltsamere Dinge passiert sind" und sie versuchen müssen, von einem 3:0 in der zweiten Halbzeit zurückzukommen. "Wir werden etwas unglaublich Besonderes brauchen, etwas Verrücktes", fügte Bellingham hinzu, "aber wenn es einen Ort gibt, an dem verrückte Dinge passieren können, dann ist es unser Haus."