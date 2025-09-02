Jay Vine gewinnt eine weitere Etappe bei der Vuelta, aber Vingegaard dominiert wieder

HQ

La Vuelta a España kehrte nach der ersten Pause mit einer 175,3 km langen Etappe vom Naturpark Sendaviva zurück und endete mit einem Anstieg nach El Ferial Larra Belagua, der zehnten Etappe, mit einem zweiten Sieg für den Australier Jay Vine vom UAE Team Emirates-XRG, nachdem er die sechste Etappe gewonnen hatte. Torstein Træen verlor jedoch die Führung in der Gesamtwertung, Jonas Vingegaard durfte erneut das Rote Trikot tragen.

Vine ist nach Kaden Groves im vergangenen Jahr der zweite Australier, der mehrere Vuelta-Etappen gewonnen hat, und war begeistert: "Zu gewinnen ist so schwer und es ist so ein unglaubliches Gefühl, wenn es passiert", sagte Vine nach der Etappe (via CyclingWeekly). "Ich glaube nicht, dass ich mich jemals daran gewöhnen werde, zu gewinnen, weil es einfach unglaublich schwer ist.

Zwei Fahrer des Movistar Teams, Pablo Castrillo und Javier Romo, vervollständigten das Podium der 10. Etappe, vertreten aus Navarra, der spanischen Region, in der die heutige Etappe stattfand und aus der das Movistar Team stammt.

Das heutige Rennen stand auch im Zeichen der gestrigen Bekanntgabe, dass Juan Ayuso das Team Emirates verlassen wird. Sein Teamkollege Joao Almeida, der am Sonntag seine Teamkollegen für ihren Mangel an Kompromissen und Hilfe kritisierte (indirekt sprach er über Ayuso), wurde heute Zehnter, mit großer Hilfe von Ayuso, der die Führung des Feldes übernahm und das Tempo für Almeida vorgab.