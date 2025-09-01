Juan Ayuso und die Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate trennen sich und berufen sich auf "Unterschiede in der Sportphilosophie"

HQ

Juan Ayuso, ein 22-jähriger Radsportler, wird sich am Ende der Saison von seinem Team UAE Team Emirates XRG trennen und im nächsten Jahr zu Lidl-Trek wechseln, wie bestätigt wurde. Er verlässt das Team drei Jahre früher als in seinem Vertrag vorgesehen, wegen "Unterschieden in der Vision der Entwicklungspläne und in der Ausrichtung auf die sportliche Philosophie des Teams".

Das Team veröffentlichte ein Statement, das der Beziehung auf höfliche Weise ein Ende setzte, aber nicht ohne ihre Differenzen deutlich zu machen. "Juan war ein wertvolles Talent und wir sind dankbar für das, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Gleichzeitig war unser sportliches Projekt immer auf Kontinuität, Gruppenharmonie und den Aufbau eines Siegerteams ausgerichtet. Wir glauben, dass diese Entscheidung im besten Interesse beider Parteien am ehesten mit den Werten übereinstimmt, die unser Unternehmen ausmachen", sagte Mauro Gianetti, CEO der VAE.

In der Zwischenzeit bedankt sich Ayuso beim Team für die Unterstützung und die Möglichkeiten. "Ich hatte die Chance, mich weiterzuentwickeln und mich mit den Besten zu messen, und ich weiß, dass das, was ich gelernt habe, immer Teil meines beruflichen Hintergrunds bleiben wird", sagt er, dass es für ihn an der Zeit ist, einen anderen Weg einzuschlagen.

Ayuso nimmt derzeit an der Vuelta a España teil, wo er in letzter Minute eingestiegen ist, nachdem Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar abgesagt hatte. Obwohl er die Vuelta ohne angemessene Vorbereitung in Angriff nahm, gelang es ihm am vergangenen Samstag, eine Etappe zu gewinnen. Seine Chancen auf den Kampf um die Gesamtwertung waren jedoch bereits am Vortag dahingeschwunden und er liegt derzeit auf dem 49. Platz in der Gesamtwertung.

2025 war das bisher beste Jahr für Ayuso, mit 7 Siegen, insgesamt 15, seit er 2021 Profi wurde. Anfang des Sommers war er einer der Favoriten für den Giro d'Italia, aber ein Bienenstich in der Nähe seines Auges veranlasste ihn, sich nach einem Etappensieg zurückzuziehen.