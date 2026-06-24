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Jonathan, eine Seychellen-Riesenschildkröte, die vor fast 200 Jahren geboren wurde, wurde aufgrund seines Alters als Guinness-Buchrekord-ICON anerkannt: Man nimmt an, dass er um 1832 geboren wurde, was mindestens 194 Jahre bedeutet, und ist das älteste bekannte terrestrische Tier.

'Jono' lebt seit 1882 im Herrenhaus Plantation House auf der Insel St. Helena, einem britischen Überseegebiet im Südatlantik. Guinness-Buchrekorde zeigen, dass er älter ist als die Erfindung der Fotografie und des Telefons und er stand auf der Erde vor dem Eiffelturm oder der Freiheitsstatue.

Das Tier ist trotz seines Alters (weit über der Lebenserwartung der Art, etwa 150 Jahre) bemerkenswert gesund, wobei sein einziger größerer Leiden der Verlust des Geruchssinns aufgrund des Alters ist. Aber seine Betreuer sagen, er sei in ausgezeichnetem Zustand und habe einen gesunden Appetit.

Ein Aprilscherz dieses Jahr berichtete, dass er gestorben sei, aber das war falsch. Der bisherige Rekordhalter für die langlebigste Schildkröte war eine Strahlenschildkröte aus Madagaskar namens Tui Malila, die 1965 im Alter von 188 Jahren verstarb.

Tatsächlich werden seine Zellen untersucht, weil sie offenbar nicht auf die gleiche Weise wie menschliche Zellen mutieren. In der Zwischenzeit "verbringt er seine Tage glücklich mit drei anderen Schildkröten in den Gärten der Residenz des Gouverneurs, isst Gras und sonnt sich im Sonnenschein", so Guinness World Records.