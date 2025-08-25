John Carpenter's Toxic Commando Vorschau: Saber's Swarm-System, wie ihr es kennt und liebt

HQ

Inmitten des Trubels und Chaos der Gamescom letzte Woche hatte ich einen Moment der kurzen Verschnaufpause, als ich den Stand von Focus Entertainment besuchte. Hier hatte ich den Luxus, einen weiteren bevorstehenden hektischen Action-FPS von Saber Interactive auszuprobieren, dem gleichen Team, das kürzlich die Hits World War Z und Warhammer 40,000: Space Marine II geliefert hat. Natürlich hat dieses nächste Projekt einen ähnlichen Stil und ein ähnliches Design, da es Schwärme und Horden von Feinden mit lauten und ausgelassenen Kämpfen kombiniert, wenn auch mit dem einzigartigen Nachteil eines offeneren Leveldesigns und dem Versprechen eines größeren Fokus auf die Fahrzeugkriegsführung.

Dieses Spiel ist John Carpenter's Toxic Commando, und wie die erste Hälfte des Namens schon sagt, bedeutet die Bindung an den legendären Horror-Liebhaber, dass wir viele untote Bestien erwarten können, die alle getötet werden, während wir eine Handvoll Ziele erfüllen. Meine Zeit und Erfahrung mit dem Spiel war nur kurz, aber es hat mir ein gutes Verständnis dafür gegeben, was das Endprodukt den Fans letztendlich bieten wird.

Zunächst einmal lässt sich John Carpenter's Toxic Commando, wie die anderen FPS-Hits von Saber, am besten auf kooperative Weise erleben. Mir wurde gesagt, dass das Spiel auch im Alleingang gut funktioniert, aber es ist offensichtlich, dass das Ziel hier darin besteht, ein Team zusammenzubringen, das zusammenarbeitet, um die anstehenden Aufgaben zu erledigen. Was sind das, fragen Sie? Im Wesentlichen fallen Sie in ein Level mit dem Ziel, ein Kernziel zu erreichen. In diesem Fall ging es darum, eine Kirche zu verteidigen, aber dieser Teil der Aufgabe kam erst, nachdem man zuerst einige kleinere Ziele abgehakt hatte. Das bedeutete, dass wir uns in einem offenen Level fortbewegen mussten, um angreifende Untote abzuwehren, die uns folgten oder sogar aus den Büschen auftauchten, was das Team dazu veranlasste, sie in matschige und blutige Brei zu sprengen, während wir weiter vordrangen.

Die ersten paar Tore waren ziemlich normal für diese Art von Spielen, sei es, eines der Teammitglieder zu verteidigen, während sie einen Generator durch ein kleines Minispiel starteten, bevor sie dann auf die Schwachstellen eines erstarrten Kleckses schossen, der sich bildete. Danach mussten wir herumreisen und Ziele zerstören, die die Ausbreitung einer übergreifenden Seuche verursachten, bevor wir sie zur Kirche brachten und uns auf einen Vorfall mit Wellenabwehr vorbereiteten, der am besten als Saber durch und durch beschrieben werden kann.

Das Leveldesign ist so angeordnet, dass es eine gute Auswahl an Vertikalität und einzigartigen Sehenswürdigkeiten gibt, und du kannst es zu Fuß erkunden (mit all den Gefahren, die das mit sich bringt) oder indem du ein Auto verdrahtest und durch die Straßen saust. Diese Methode ist sicherer, zum Teil, weil du dich im First-Person-Gameplay-Stil leicht im Auto umsehen und jede untote Bedrohung abschießen kannst, die wie lästige Gremlins mithängt. Es ist auch, wie erwartet, viel schneller, auf Rädern herumzufahren, und einige Autos sind sogar mit montierten Maschinengewehren ausgestattet, die immens effektiv sind, um Untote durchzukauen. Aber du bist in Autos überhaupt nicht unsterblich, und ein schlechter Fahrer oder zu viel erlittener Schaden bringen deine Spritztour schnell zum Stillstand.

Wie auch immer, die Wellenabwehr an der Kirche. Auch dies ist alles, was Sie von Saber und seinem Swarm Engine erwarten. Du verschanzt dich in einem Bereich, der um jeden Preis geschützt werden muss, und verwendest begrenzte Ressourcen, um Schutzmaßnahmen zu spawnen, sei es Stacheldraht, ein montiertes Maschinengewehr, einige Mörser, die vom Spieler bedient werden können, und dann wartest du darauf, von unzähligen Untoten belagert zu werden. Im Gegensatz zu World War Z und Space Marine II betritt Toxic Commando jedoch ein wenig sein eigenes Terrain, indem der Schwarm aus fast jeder Richtung angreift, was das Verteidigen eines Bereichs deutlich stressiger und anspruchsvoller macht. Ich habe den CEO von Saber, Tim Willits, gefragt, ob wieder ein harter Schwierigkeitsgrad das Ziel ist, und er teilte mir mit, dass es zwar Möglichkeiten gibt, zu spielen und sich weniger überfordert zu fühlen, aber die Kernidee darin besteht, den Spieler an seine Grenzen zu bringen und ihn die Auswirkungen des Schwarms spüren zu lassen.

Nach etwa drei Runden, in denen wir angegriffen wurden, endeten die Schwärme und wir schafften es, uns in Sicherheit zu bringen, um diese kurze Demo und den Vorgeschmack auf das Spiel abzuschließen, das irgendwann im Jahr 2026 vollständig veröffentlicht wird.

Obwohl ich in dieser Vorschau aufgrund der prägnanten Natur des Demo-Builds nicht viel weiter auf die Details des Spiels eingehen werde, möchte ich hinzufügen, dass Saber ein Charakter-/Klassensystem mit einzigartigen Fähigkeiten entwickelt hat, das das Teamplay fördert. Dies könnte dadurch geschehen, dass ein Mitglied als Heiler fungiert, während ein anderes mit einer mächtigen Flächeneffektfähigkeit Schaden aufsaugen kann. Hinzu kommt eine ganze Reihe von Waffen und Werkzeugen, die sich schlagkräftig und mächtig anfühlen und untote Skelette effektiv in Gedärme und Blut verwandeln können. Es gibt eine Fülle von Gegnertypen, die dein Leben zu einer Herausforderung machen sollen, darunter einige größere Feinde, die einen Spieler schnappen und ihn aus dem Kampf nehmen, bis das Team ihn rettet, und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, noch mächtigere Ausrüstung und Gegenstände zu erhalten, indem du Bergungsgut ausgibst, das auch zum Aufrüsten und Freischalten von Verteidigungsanlagen verwendet wird. Einführung eines Ressourcensystems, das verwaltet werden muss.

Es ist eine ganze Menge los in John Carpenter's Toxic Commando und dieser frühe Vorgeschmack auf das Spiel zeigte vielversprechende Anzeichen. Wird es den gleichen Effekt haben wie die viel fokussierteren World War Z und Warhammer 40,000: Space Marine II, zwei Spiele, die epische Versatzstücke und mehr eine verfeinerte lineare Struktur in den Vordergrund stellten? Nun, das ist unklar, aber ich lobe Saber dafür, dass sie ein Risiko eingegangen sind und hier etwas anderes ausprobieren wollen, das signalisieren könnte, was die Zukunft für Space Marine III bereithält und was auch immer der Entwickler auch darüber hinaus geplant hat.