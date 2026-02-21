Johannes Hoesflot Klaebo erzielt einen klaren Sweep bei den Olympischen Spielen Mailand-Cortina: 6 von 6 Goldmedaillen

HQ

Eine der großen Geschichten der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina war, wie der norwegische Skifahrer Johannes Høsflot Klæbo Geschichte schrieb, indem er mit einer Rekordzahl weiterer olympischer Goldmedaillen eines einzelnen Athleten bei den Olympischen Winterspielen Geschichte schrieb und damit effektiv den Titel des erfolgreichsten Olympioniken aller Zeiten einbrachte.

Er erreichte den Rekord letzte Woche mit seiner vierten Goldmedaille, der neunten insgesamt, und übertraf damit seine norwegischen Landsleute Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget und Einar Hedegart, die alle maximal acht Goldmedaillen in ihrer Karriere gewannen.

Klaebo erreichte die Marke, übertraf sie und ging am Samstag, dem vorletzten Tag des Wettbewerbs, noch weiter, wo er seine letzte Goldmedaille im 50-km-Massenstart Crosslauf gewann. Die Silber- und Bronzemedaille gingen ebenfalls an den Norweger Martin Loewstroem Nyenget und Emil Iversen mit Bronze.

Der unglaubliche Erfolg von Johannes Hoesflot Klaebo bei den Olympischen Spielen

Insgesamt hat Klaebo sechs Goldmedaillen in Mailand-Cortina gewonnen, war in jedem Wettbewerb, an dem er in diesem Jahr teilnahm, Meister, wurde der erste Athlet, der bei einer Winterspiele sechs Goldmedaillen gewann, und der erste, der alle sechs Crosslauf-Wettbewerbe bei einem Wettbewerb gewann.

Insgesamt hat Klaebo 12 olympische Medaillen gewonnen: sechs Goldmedaillen bei Milano Cortina 2026, zwei Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille in Peking 2022 sowie drei Goldmedaillen in Pyeongchang 2018.

Um es ins Verhältnis zu setzen: Wenn man auch die Olympischen Sommerspiele mitzählt, hat nur der Schwimmer Michael Phelps mehr Goldmedaillen gewonnen als Klaebo, 23 Jahre alt.