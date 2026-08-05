Joe Abercrombie über The Devils Adaption: "Halte nie den Atem an bei diesen Dingen"

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Letztes Jahr wurde bekannt gegeben, dass Regisseur James Cameron die Übertragungsrechte für Joe Abercrombies aktuellen grimdark-Fantasy-Roman The Devils erworben hat. Diese Geschichte ist der Beginn der neuesten Serie des Schöpfers von The First Law, mit dem nächsten Teil in Arbeit, der als The Heretics gilt.

Da The Devils bald ein abendfüllender Film werden soll, hatten wir die Gelegenheit, im Rahmen des kürzlich stattgefundenen Celsius 232 Festivals in Avilés, Spanien, mit Abercrombie zu sprechen, wo wir exklusiv vom kreativen Mastermind hinter dem Ausgangsmaterial ein Update zum Projekt erhielten, das auf ein Update folgte, das er während einer Podiumsdiskussion auf der Convention geteilt hat.

"James Cameron hat die Rechte an The Devils vor ein oder zwei Jahren gekauft, als das Buch erstmals erschien. Und alles, was ich wirklich sagen kann, ist, dass wir daran arbeiten. Diese Dinge bewegen sich immer sehr, sehr langsam, und wenn man mit jemandem wie ihm zusammen ist, ist es erstaunlich, dieses Gewicht und diese kreative Kraft dahinter zu haben. Aber gleichzeitig muss es in seinem Tempo ablaufen, und er hat viele andere Dinge am Laufen. Und so bewegt es sich in Bruchstücken, wenn das Auge Saurons zu deinem Projekt zurückkehrt, weißt du?

"Und so bewegt es sich, aber halte bei diesen Dingern niemals den Atem an. Ich habe mit der Zeit gelernt, dass es keine Garantien gibt. Man muss einfach in jeder Phase sein Bestes geben und hoffen, dass alles zusammenkommt."

Während Sie The Devils heute lesen können, indem Sie sich ein Exemplar des Buches schnappen, ist für einen Eindruck davon, was die Geschichte bietet und was die spätere (oder vielleicht hoffnungsvolle) Adaption bringen wird, auch unten die offizielle Zusammenfassung zu sehen.

"Bruder Diaz wurde in die Heilige Stadt gerufen, wo er sicher ist, dass ihm eine Auszeichnung und ein großes heiliges Auftrag bevorstehen. Doch seine neue Herde besteht aus reuelosen Mördern, Praktizierenden schrecklicher Magie und regelrechten Monstern, und die Mission, mit der er beauftragt ist, wird blutige Maßnahmen von allen erfordern, um ihre gerechten Ziele zu erreichen.

"Elben lauern an unseren Grenzen und hungern nach unserem Fleisch, während gierige Prinzen sich nur um ihre eigenen Ambitionen und ihren Komfort kümmern. Mit einer höllischen Reise vor sich ist es gut, dass Bruder Diaz The Devils auf seiner Seite hat."

Mehr von Abercrombie – einschließlich zusätzlicher Informationen zu The Heretics, wie Videospiele sein Schreiben geprägt haben und sogar was die Zukunft für Love, Death & Robots bereithält – lesen Sie das vollständige und lokal untertitelte Interview unten.