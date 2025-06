James Cameron adaptiert Joe Abercrombies The Devils

James Cameron scheint Pandora über Bord zu werfen. Zumindest wird er das nur für eine kleine Weile tun, damit er den Roman des Fantasy-Autors Joe Abercrombie The Devils adaptieren kann.

Cameron kündigte die Übernahme von The Devils durch seine Firma Lightstorm Entertainment über Facebook an. "Ich liebe Joes Schreibstil seit Jahren und schätze jede neue Lektüre, während des epischen Zyklus der First Law-Bücher, insbesondere Best Served Cold (LOVE IT!) und die Age of Madness-Trilogie. Aber die Frische der Welt und die Charaktere in The Devils haben mich schließlich dazu gebracht, eines seiner Bücher zu kaufen und mit ihm zusammenzuarbeiten, um es auf die Leinwand zu bringen", sagte Cameron.

Der gefeierte Regisseur kündigte auch an, dass Abercrombie beim Schreiben des Drehbuchs für The Devils helfen wird. Der Roman wurde erst letzten Monat veröffentlicht und folgt einer Gruppe von Monstern, die die Aufgabe haben, Europa vor einer Plage fleischfressender Elfen zu retten. Weitere Bücher sollen im Rahmen einer Trilogie veröffentlicht werden.