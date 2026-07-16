Joe Abercrombie: Die Verfilmung von The Devils "es bewegt sich", aber erwarten Sie nicht so bald etwas

HQ

Dies ist Joe Abercrombies elfter Besuch; seine einleitenden Worte sind Dankbarkeit für den herzlichen Empfang, den er in Avilés erhalten hat, dem er mehrere Passagen seiner fortlaufenden Romantrilogie gewidmet hat, darunter Die Teufel und das kürzlich angekündigte Die Ketzer. "Ich weiß nicht, wie oft ich Avilés im Buch erwähne, aber ich werde es in Die Häretiker wiederholen." Und während er dabei ist, verspricht er, das Buch nächstes Jahr so zu präsentieren, wie es es verdient.

Als er dem aufmerksamen Publikum über seinen kreativen Prozess sprach, überraschten ihn die Organisatoren, indem sie seine Frau Lou Abercrombie auf die Bühne einluden, um ihm den Alltag eines Schriftstellers zu erklären (sie hat auch ihre eigene Karriere als Schriftstellerin). Lou ist die Person, die "die Arme hochhält", dem er immer noch jeden einzelnen dieser Romane widmet. "Ich habe ihn gebaut, also danke mir." Das sorgt für Lachen und Applaus.

Auf die Frage nach seinem Alltag gibt Joe humorvolle Antworten. Er hat einen gewissen Ruf, "zerstreut" zu sein, bietet aber interessante Einblicke darin, wie er den Prozess des Schreibens von Büchern oder TV-Drehbüchern angeht.

"Es ist lustig, dass die Leute mich für kreativ halten, denn ich sehe mich selbst nicht als kreativ. Schreiben ist, als würde man vor einer Wand stehen und sie immer wieder schlagen müssen, bis ich sie einreiße."

Dabei erwähnte er seine früheren Werke, wie die First Law-Reihe, nicht und konzentrierte sich mehr auf die Trilogie, die ihn momentan völlig in seinen Bann zieht. Der Forschungsprozess für das dystopische Europa besteht darin, der bekannten Geschichte eine Schicht aus Dunkelheit, Monstern und Action hinzuzufügen und sie so zu verdrehen, bis sie zu einer anderen, aber vertrauten Welt wird. Er spricht auch darüber, dass er sich bestimmten Konventionen anpassen muss, die die Leser inzwischen erwarten, und nennt die Titel der Romane als Beispiel. "In meinem Schreibprozess gebe ich ihm einen Arbeitstitel und hoffe, dass ein besserer erscheint... Aber das tut es nie. Und dann, ganz einfach, kann ich mich nicht dazu bringen, es zu ändern. Für das dritte Buch nenne ich es 'Das...' etwas'.

Bevor er Autor wurde, war Joe Videoeditor und ist eng mit der Welt von Film und Fernsehen verbunden: Er schrieb Episoden von Love, Death & Robots, und James Cameron hält die Rechte, The Devils zu adaptieren. Was die Adaption von The Devils betrifft, kann er natürlich noch nicht viel sagen, aber "das Projekt bewegt sich".

Obwohl es noch weit entfernt ist, wachsen die Zahlen. Und bevor das Panel endete, gab er unter Applaus ein Versprechen ab: "Joe Abercrombie geht gegen Brandon Sanderson vor."