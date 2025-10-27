João Fonseca holt sich den größten Titel seiner Karriere und festigt sich in den Top 30 des Tennissports

HQ

João Fonseca hat am vergangenen Sonntag beim Finale der Swiss Indoors Basel den grössten Titel seiner Karriere gewonnen und das Pech von Alejandro Davidovich Fokina (der im Jahr 2025 vier Finals verloren hat) verlängert. Es war eine dominante Vorstellung des brasilianischen Teenagers mit 6:3, 6:4 in seiner ersten vollen Saison auf der ATP Tour, gewann seinen zweiten Titel nach den Argentina Open ATP 250 im Februar und erreichte als Nummer 28 der Welt sein Karrierehoch.

Fonseca ist auch der drittjüngste Spieler, der seit der Einführung dieser Turniere im Jahr 2009 einen ATP-500-Titel gewonnen hat, und der erste Brasilianer, der seit Gustavo Kuerten im Jahr 2001 über ATP 250 gewonnen hat. Könnte er in den kommenden Jahren zum Nationalstolz Brasiliens werden? Wenn er dieses Niveau beibehält, könnte er in kürzester Zeit die Spitze der Elite erreichen.

Fonseca, der im August 19 Jahre alt wurde, widmete den Triumph seinen Eltern und vor allem seiner Mutter, mit der er seit seinem elften Lebensjahr als Tennisspieler um die Welt reiste. "Meine Eltern kommen gerade aus Brasilien. Sie kamen nach Paris, wechselten ihren Flug und kamen eine Stunde vor dem Spiel mit meinen Onkeln hierher. Es ist einfach unglaublich, dass sie hier sind, um den größten Titel meiner Karriere zu holen."