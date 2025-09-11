Joao Almeida verkürzt bei der Jagd auf Jonas Vingegaard zehn Sekunden

HQ

Das Zeitfahren in La Vuelta am heutigen Tag wurde etwas verwässert und aus Sicherheitsgründen in der Länge halbiert. Am Ende gab es keine größeren Zwischenfälle mit Pro-Palästina-Demonstranten gegen Israel, und das Rennen wird wahrscheinlich bis zu einem spannenden Ende in Madrid weitergehen, wo über tausend Polizisten Wache stehen werden.

Zuvor wird die Verfolgungsjagd zwischen Jonas Vingegaard und Joao Almeida entschieden, vor allem am Samstag auf der Etappe in der Guadarrama-Gruppe, auf dem Berg, der im Volksmund als "La Bola del Mundo " (Weltkugel) bekannt ist. Und es wird immer enger: Almeida verkürzt den Vorsprung von Vingegaard um zehn Sekunden.

Sie sind durch 40 Sekunden getrennt, was bedeutet, dass es nicht unmöglich ist, dass Almeida Vingegaard überholt, wenn der dänische Radsportler, zweifacher Tour-de-France-Sieger, zu entspannt wird.

Das Zeitfahren über 12,2 km am Donnerstag (von ursprünglich geplanten 27 km verkürzt) gewann Filippo Ganna von Ineos Grenadiers in 13 Minuten. Joao Almeida wurde Dritter mit 13 Minuten und 8 Sekunden, Jonas Vingegaard wurde Neunter mit 18 Sekunden Rückstand auf die Spitze.