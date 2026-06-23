Jenna Ortega ist ein Roboter, der in Taika Waititis Klara and the Sun eine Familie heilen will

Auch wenn wir noch nicht ganz so weit sind, könnten Roboter bald Teil unseres Alltags sein (wenn sie nicht gerade damit beschäftigt sind, Kinder zu drehen). Wenn dieser Tag kommt, haben wir vielleicht eine Zukunft ähnlich wie Klara and the Sun, in der Familien statt Haustieren "künstliche Freunde" kaufen können, um sich zu kümmern.

Jenna Ortega spielt eine solche künstliche Freundin in Taika Waititis kommender Komödie/Drama über eine Familie, die durch einen Roboter Heilung findet. Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Kazuo Ishiguro gibt uns Klara and the Sun einen Einblick in eine dystopische Zukunft, die vielleicht nicht so düster ist, wie man denkt. Mit dem Verstand und der Intelligenz eines Kleinkindes braucht Klara mehr Fürsorge, als sie für ihre menschliche Familie sorgen kann, und ist ständig auf der Suche nach der Heimat der Sonne.

Ob sie es finden wird, wissen wir nicht, aber der Trailer zeigt uns eine ziemlich gewöhnlich aussehende Fish-out-of-Water-Handlung mit Klara und einer Familie unter der Führung von Amy Adams, die selbst wahrscheinlich dringend repariert werden muss. Klara and the Sun kommt am 23. Oktober in die Kinos.