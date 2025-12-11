Jedes Europa-League-Spiel heute Abend: nächste Rivalen für Lyon, Aston Villa, Roma, Betis...
Der letzte Spieltag der Europa League findet heute Abend statt.
Die UEFA Europa League wird heute Abend, Donnerstag, dem 11. Dezember, als letzter Spieltag des Jahres fortgesetzt, an dem die ersten qualifizierten und ausgeschiedenen Teams bestätigt werden können. Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Freiburg, Real Betis und Ferencvaros stehen an der Tabellenspitze.
Der Tabellenführer Lyon erhält den niederländischen Klub Go Ahead Eagles, während der dänische Klub Midtjylland, der am letzten Spieltag erstmals Punkte verloren hat, versucht, mit einem Sieg gegen Genk wieder an die Tabellenspitze zurückzukehren, während Ferencváros, eines der vier noch ungeschlagenen Teams, Rangers in dringender Punkte-Krise empfängt, wenn sie heute nicht ausgeschieden werden wollen.
Weitere herausragende Spiele sind Celtic gegen Roma, FCSB gegen Feyenoord, Nice gegen Braga, Aston Villa gegen Basel und GNK Dinamo gegen Real Betis.
Europa-League-Spiele am Donnerstag, den 11. Dezember:
- Young Boys gegen Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Midtjylland gegen Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Utrecht gegen Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Ferencváros gegen Rangers: 18:45 CET, 17:45 GMT
- GNK Dinamo gegen Real Betis: 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- Nizza gegen Braga: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Ludogorets gegen PAOK: 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- Sturm Graz gegen Crvena Zvezda: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Stuttgart gegen Maccabi Tel-Aviv: 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- Celtic gegen Roma: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Porto gegen Malmö: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Basel gegen Aston Villa: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- FCSB gegen Feyenoord: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Lyon gegen Go Ahead Eagles: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Panathinaikos gegen Viktoria Plzeň: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Celta gegen Bologna: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Freiburg gegen Salzburg: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Brann gegen Fenerbahçe: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Verfolgst du dieses Jahr irgendein Europa-League-Team?