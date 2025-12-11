Jedes Europa-League-Spiel heute Abend: nächste Rivalen für Lyon, Aston Villa, Roma, Betis...

HQ

Die UEFA Europa League wird heute Abend, Donnerstag, dem 11. Dezember, als letzter Spieltag des Jahres fortgesetzt, an dem die ersten qualifizierten und ausgeschiedenen Teams bestätigt werden können. Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Freiburg, Real Betis und Ferencvaros stehen an der Tabellenspitze.

Der Tabellenführer Lyon erhält den niederländischen Klub Go Ahead Eagles, während der dänische Klub Midtjylland, der am letzten Spieltag erstmals Punkte verloren hat, versucht, mit einem Sieg gegen Genk wieder an die Tabellenspitze zurückzukehren, während Ferencváros, eines der vier noch ungeschlagenen Teams, Rangers in dringender Punkte-Krise empfängt, wenn sie heute nicht ausgeschieden werden wollen.

Weitere herausragende Spiele sind Celtic gegen Roma, FCSB gegen Feyenoord, Nice gegen Braga, Aston Villa gegen Basel und GNK Dinamo gegen Real Betis.

Europa-League-Spiele am Donnerstag, den 11. Dezember:



Young Boys gegen Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT



Midtjylland gegen Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT



Utrecht gegen Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT



Ferencváros gegen Rangers: 18:45 CET, 17:45 GMT



GNK Dinamo gegen Real Betis: 18:45 MEZ, 17:45 GMT



Nizza gegen Braga: 18:45 CET, 17:45 GMT



Ludogorets gegen PAOK: 18:45 MEZ, 17:45 GMT



Sturm Graz gegen Crvena Zvezda: 18:45 CET, 17:45 GMT



Stuttgart gegen Maccabi Tel-Aviv: 18:45 MEZ, 17:45 GMT



Celtic gegen Roma: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Porto gegen Malmö: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Basel gegen Aston Villa: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



FCSB gegen Feyenoord: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Lyon gegen Go Ahead Eagles: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Panathinaikos gegen Viktoria Plzeň: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Celta gegen Bologna: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Freiburg gegen Salzburg: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Brann gegen Fenerbahçe: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Verfolgst du dieses Jahr irgendein Europa-League-Team?