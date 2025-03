JBL Quantum Stream Studio

Der Ansatz von JBL ist nicht dumm: Machen Sie es kompakt, mit allen Funktionen, die Sie brauchen, und machen Sie es einfach zu bedienen. Das Einzige, was sie vergessen haben, ist, dass man nicht alles aus billigem Metall machen muss. Der Ständer selbst ist ziemlich solide, obwohl er aus Zink besteht, aber der Sockel und das Mikrofon selbst sind aus einem billigen Metall, das sich eher wie Kunststoff anfühlt, und dafür kostet es einfach zu viel. Auf der anderen Seite gibt es einige nette Details - oben befindet sich ein kleiner Sensor zum Stummschalten, und die VU-Anzeige ist um den Lautstärkeregler herum eingebaut. Sobald meine Abneigung gegen das Metall offen zutage tritt, sollte ich darauf hinweisen, dass es ziemlich solide verarbeitet ist und ein oder zwei Stürze auf den Boden problemlos ohne Kratzer überstehen könnte.

Ich habe selten ein Produkt zum gleichen Preis - 120 £ - an so vielen Orten gesehen. Man könnte fast meinen, dass jemand den Preis diktiert hat, obwohl es in vielen Ländern illegal ist.

Das Kabel hat das gewohnte JBL-Flair, also schwarz mit orangefarbenen Streifen. Wenn sogar das USB-Kabel mit einem Branding versehen ist, wissen Sie, dass sie es ernst meinen. Ich verstehe nicht ganz, warum es nicht an beiden Enden USB-C gibt, aber andererseits frisst die Sprachaufzeichnung einfach nicht viel Bandbreite. An der Unterseite befindet sich auch eine Kopfhörerbuchse. Es funktioniert gut, aber in Bezug auf die Klangqualität ist es immer das Letzte, was Sie verwenden möchten. Umgekehrt ist es einfacher, die Kopfhörer auf diese Weise leiser zu stellen, wenn Sie ein kleines und kompaktes Setup wünschen.

Das Mikrofon hat ein klassisches Design: vier Richtcharakteristiken und drei 14-mm-Kondensatoreinheiten. Dies ermöglicht es den Horden von Möchtegern-Podcastern, mit mehreren Personen gleichzeitig aufzunehmen, ohne dass sich die Klangqualität verschlechtert oder seltsam wird. Außerdem kann es in 24-Bit aufnehmen, also zusätzliche Punkte dafür. Auf der anderen Seite sollten Sie sich nicht zu weit davon entfernen, nicht über 35-40 cm hinaus, sonst wird es Probleme haben, den Raum aufzunehmen. Auf der anderen Seite kann man mit dem richtigen Aufnahmemuster einen Großteil des Rauschens herausschneiden, und die meisten Dinge, die weiter als einen Meter entfernt sind, sind nicht enthalten.

Werbung:

Trotzdem ist die Aufnahmequalität überraschend gut - wenn man den richtigen Abstand hat. Wenn man einen Zentimeter zu nah dran ist, sind die "p"- und "t"-Töne viel zu laut und klar, aber es hat nicht den schrillen Ton, den viele etwas billigere Mikrofone haben. Es nimmt tatsächlich Bässe auf, zumindest in 24 Bit/192 kHz. Der Klang ist sauber, trocken und klar, und wenn Sie an Headset-Mikrofone gewöhnt sind, werden Sie eine große Überraschung erleben.

Die Bedienung ist einfach mit einem kombinierten Dreh- und Druckknopf an der Vorderseite und einem Knopf unter dem Mikrofongehäuse. In Kombination mit einer Stummschalttaste oben ist dieses Layout extrem einfach und unkompliziert zu bedienen, also wieder Punkte dafür und Punkte dafür, dass wir keine Knöpfe und Dinge auf der Rückseite haben, wie wir es zuvor gesehen haben. Ich verstehe jedoch nicht, warum sie sich dafür entschieden haben, den Kopfhörerausgang unten zu platzieren, wo nicht viel Platz ist und wo er hinter den Armen sitzt, die das Mikrofon halten. Das bedeutet wirklich, dass es ziemlich unpraktisch ist, wenn das Mikrofon entweder gerade steht oder, wie in meinem Fall, ein wenig nach hinten geneigt werden muss. Es wäre so viel einfacher gewesen, alles zusammen mit dem USB-Anschluss auf der Rückseite zu platzieren.

Der Sockel selbst kann abgeschraubt werden und ist mit einer lustigen Art von Schraube befestigt, aber das bedeutet, dass der Ständer, an dem der Mikrofonkörper befestigt ist, ein Standardschraubenloch freigibt, das dann an einem Galgenarm, Stativ oder was auch immer befestigt werden kann.

Werbung:

Die Software ist Quantum Engine. Es ist hässlich, aber mit EQ und einem einfachen Kompressor brauchbar, braucht aber dringend jemanden, der sich mit Benutzerdesign auskennt, um sich mit dem System austoben zu dürfen. Außerdem ist weißer Text auf schwarzem Hintergrund einfach nicht schön anzusehen. Es sollte einen besseren Weg geben, das zu tun. Sogar die professionelle Software des Harman Group, die auf 100% Effizienz ausgelegt ist, ist besser ausgelegt als diese.

Es ist ein ziemlich anständiges Einsteigermikrofon mit ein paar kleinen Mängeln, aber für diejenigen, die eine andere Software als die von JBL verwenden und in der Lage sein wollen, sie auf den letzten Millimeter abzustimmen, ist es eigentlich eine ziemlich gute Wahl für ein funktionales und großartig klingendes Streaming-Mikrofon.