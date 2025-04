JBL Quantum 360 Wireless

Auf dem Papier hat JBLs Quantum 360 Wireless alle richtigen Qualitäten. Es gibt kabellose 2,4-GHz- und Bluetooth-Ohrpolster aus Mesh-Stoff mit klarer linker und rechter Beschriftung, die beide leicht und sehr angenehm zu tragen sind. Also ein großes Plus dafür.

Wie die meisten seiner Konkurrenten hat es sich entschieden, nichts so Grundlegendes wie den Chipsatz, die Treiberspezifikationen oder Ähnliches preiszugeben. Schließlich ist es nicht wichtig, etwas anderes als "40mm, dynamisch" zu wissen. Es ist ein bisschen so, als würde man ein Auto als "rot, mit vier Rädern" beschreiben. Das ist nicht falsch, es ist nur völlig unzureichend und geradezu nutzlos.

Es gibt nicht nur die übliche ein oder zwei Farben, nein, es gibt zwei weitere Varianten in Lilatönen und eine mit Türkis-Kontrast. Sie sind hell, mit sehr plastischen Neonfarben, aber irgendjemand wird sie bestimmt sehr ansprechend finden. Der schwarze, den wir bekommen haben, gehört zu den langweiligsten von allen, und ich war etwas schockiert, als ich herausfand, dass er für 80 Pfund verkauft wird. Die Hälfte davon wäre ein fairerer Preis gewesen.

Die Verarbeitungsqualität ist jedoch wie bei amerikanischen Autos: wirklich schlecht, selbst für den Preis. Das Drehgelenk ist sehr dünn und sitzt zwischen zwei Stücken aus extrem dünnem Kunststoff. Es braucht kaum viel Ziehen, bevor es bricht. Es ist Jahre her, dass ich etwas so Unzulängliches gesehen habe, und Sie werden SteelSeries-Headsets finden, die 10 Jahre alt sind und im Neuzustand weniger kosten und eine bessere Verarbeitungsqualität bieten.

Die Bedienelemente sind in Ordnung, aber ich ärgere mich ein wenig über den Federknopf, der beim Umschalten zwischen Bluetooth und regulärem WLAN auf die eine oder andere Seite gehalten werden muss. Die Akkulaufzeit ist die wichtigste Achillesferse des Produkts. Es ist viele Jahre her, dass wir das erste kabellose Headset getestet haben, das 100 Stunden halten kann, und jetzt sind wir nur noch 22, und das ohne RGB. Sie haben sogar die Frechheit, es eine "lange" Akkulaufzeit zu nennen. Es ist sechs Jahre her, dass die ersten Headsets die 100-Stunden-Marke erreichten, und im Jahr 2022 brachte HyperX ein Modell auf den Markt, das 300 Stunden erreichte. Drei Jahre später können wir nicht einmal mehr 25 Stunden erreichen... Das macht keinen Sinn. Viele konkurrierende Marken bieten das Doppelte und Dreifache an. Es muss einen besseren Weg geben, dies zu tun.

Das große Verkaufsargument kommt mit freundlicher Genehmigung von JBLs eigener QuantumEngine Software, einem seltsamen Namen, aber sie bietet einen ziemlich überzeugenden Surround-Effekt, den gebe ich ihnen zu. Aber es ist hässlich und braucht wirklich eine liebevolle Designer-Note, da eine weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund in den 90er Jahren aus einem bestimmten Grund ausgestorben ist. Es ist ein Kopfzerbrechen beim Lesen.

Leider ist der Sound so aufgebläht wie ihr aktueller Präsident. Der Bass hämmert, und obwohl er sehr dynamisch und korrekt transient ist, übertönt er so ziemlich alles andere. Es ist nur Platz für ein wenig Diskant, wie bei Anna Lapwoods Kirchenorgel-Aufnahmen, denen etwas Raum eingeräumt wird. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die denken, dass Maschinengewehrsalven nie laut genug sind, ist dies das Headset für Sie.

Das Mikrofon ist nicht besonders beeindruckend. Die Empfindlichkeit ist sehr gering, wahrscheinlich um nicht zu viel Lärm in die Aufnahme zu lassen, aber sie führt auch zu einer sehr geringen Lautstärke und der Klang ist sowohl etwas dünn als auch blechern. Vor 10 Jahren war es in Ordnung, aber heute, nein, überhaupt nicht, vor allem, sobald der Preis über 60 Pfund steigt.

Alles in allem ist es schwer, dieses Headset zu empfehlen. Der Klang und die Verarbeitungsqualität passen in keinster Weise zum Preis, und die Software ist nur ein wenig nervig. Ich finde es schwer zu glauben, dass ein Unternehmen, das eine optimale Kurve geschaffen hat, The Harman Curve, und hinter so vielen großartigen Marken mit großartigem Klang steht, einen so minderwertigen, gleichgültigen Plastik-Albtraum ausspucken kann - besonders in einem Markt, der so umkämpft ist wie dieser und der jedem Studenten einer Business School Albträume bereiten wird.