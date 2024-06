JBL bietet meiner Meinung nach seit mehreren Jahren die günstigsten In-Ear-Kopfhörer der Welt mit ein paar verschiedenen Modellen an. Seit über einem Jahr ist der JBL Live Pro 2 für 99,99 £ der absolut beste Kauf, wenn man den Preis in die Gleichung einbezieht - und jetzt, da JBL Harman mit einer neuen Serie von Kopfhörern für 2024 zurückkehrt, ist es natürlich an der Zeit, sie auf den Prüfstand zu stellen.

An erster Stelle steht der JBL Live Beam 3, der wie der Live Pro 2 oder Tour Pro 2 mit dem mittlerweile ikonischen Airpods-Stiel konzipiert ist, der in diesem Fall Mikrofone für das Anrufaudio und die aktive Geräuschunterdrückung der Kopfhörer beherbergt. Der Stiel ist von einem Chromgehäuse bedeckt, während die Kopfhörer selbst von einer Art matter Gummioberfläche bedeckt sind und sie sehen teuer aus und fühlen sich auch so an, wenn ich sie aus dem mitgelieferten Ladeetui auspacke. Wie beim Tour Pro 2 wurde das Gehäuse, in dem die Kopfhörer aufgeladen werden, mit einem zwei Zoll (kleinen?) OLED-Display, mit dem Sie einstellen können, welche EQ-Einstellung Sie verwenden möchten, welche Disc, welchen Song und welchen Interpreten Sie hören möchten, sowie die Lautstärke, Anrufe annehmen und den Transparenzmodus aktivieren oder deaktivieren. Als es um den Tour Pro 2 ging, habe ich dieses Display als Gimmick bezeichnet, aber nachdem ich die Kopfhörer ein Jahr lang benutzt habe und JBL das Display selbst und die Touch-Funktionalität verbessert und die Anzahl der Einstellungen, die direkt am Ladecase vorgenommen werden können, erhöht hat, bin ich bereit, meine Meinung zu ändern.

Ich benutze In-Ear-Kopfhörer fast ausschließlich im Fitnessstudio und mein Handy nicht in der Hosentasche tragen zu müssen und stattdessen das deutlich leichtere, deutlich kleinere, deutlich flexiblere Case, das 82 Gramm wiegt, mit mir herumtragen zu können – um die Kopfhörer, die sich im Schädel befinden, steuern zu können – ist glatt und sinnvoll. Die Tatsache, dass der eingebaute kleine Bildschirm die hervorragende Akkulaufzeit nicht beeinträchtigt, macht die Funktion selbst auch einfacher als je zuvor. Bei aktivierter aktiver Geräuschunterdrückung hält jede Ladung in diesen Kopfhörern zehn Stunden mit 32 Stunden im Gehäuse, und wenn Sie sie ohne ANC verwenden, halten sie 12 Stunden pro Ladung mit 36-37 Stunden Akkulaufzeit in der Box. Das ist die Referenzklasse, die beste im gesamten Produktsegment zusammen mit den Topmodellen von Jabra.

Werbung:

Der Live Beam 3 beherbergt große Treiber mit einer Größe von zehn Millimetern, was wie im Fall des Technics AZ80 und des Jabra Elite 10 dazu führt, dass der verwendete Bass-Boost, der von der natürlichen Tiefe über die größeren Treiber erkennbar ist, minimal ist. Stattdessen gibt es hier ein sehr natürliches Bass-End, das nie angestrengt oder verstärkt klingt, sondern eher luftig und bissig auf eine Art und Weise, mit der nur wenige Kopfhörer in dieser Preisklasse auch nur träumen können. Darüber hinaus ist der Charakter diese JBL-Wärme und Verspieltheit, die ich immer, immer, immer liebe. Der Mitteltonbereich ist warm und weich, ohne die Kontrolle zu verlieren, während die Höhen deutlich hochauflösend und kristallklar sind, ohne jemals scharf zu werden. Egal, ob ich Stings "Seven Days" oder "Kascade" von den Prog-Göttern von Animal as Leaders spiele - der Live Beam 3 klingt genauso gut, egal welche Art von Musik ich aufdrehe, und das ist eine Vielseitigkeit, die nicht viele andere Kopfhörer in dieser Preisklasse vorweisen können.

Sogar der ANC ist hier wahnsinnig gut. Der einzige Kopfhörer, den ich gehört habe, der über eine effektivere aktive Geräuschunterdrückung verfügt, ist der Bose Quiet Comfort Ultra, der 50 GBP mehr kostet und stattdessen in den meisten Punkten schlechter ist als der neue von JBL. Alle anderen In-Ear-Kopfhörer, die ich in den letzten Jahren getestet habe (36 Paar, um genau zu sein), werden vom ANC in Live Beam 3 übertrumpft, der darüber hinaus auch in Sachen Gesprächsklang überzeugt. Meine Stimme wird von denen, die ich anrufe, als sehr natürlich wahrgenommen, während diejenigen, mit denen ich spreche, in meinen Ohren immer gut klingen. Der Transparenzmodus ist auch sehr gut und in Bezug auf all diese wichtigen Funktionen habe ich insgesamt keine Beschwerden.

Werbung:

Tolles Design, großartige Ergonomie, großartige Akkulaufzeit, großartige Geräuschunterdrückung, großartiger Klang zu einem unglaublich wettbewerbsfähigen Preis. Es gibt heute wirklich keinen In-Ear-Kopfhörer auf dem Markt für 180 £, der mit dem gesamten Angebot von Live Beam 3 konkurrieren kann. JBL ist wieder an der Spitze.