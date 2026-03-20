JBL kündigt die JBL Live 780NC Over-Ear und die JBL Live 680NC On-Ear Kopfhörer an

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JBL ist eine der Marken, die sich am meisten für Audio engagiert haben, und hier bei Gamereactor haben wir bereits über seine Neuerscheinungen berichtet und sogar einige seiner Produkte getestet. Die Marke hat gerade die neuen JBL Live 780NC und JBL Live 680NC angekündigt, die jeweils 250 und 160 Dollar kosten werden und nun auf der offiziellen JBL-Website erhältlich sind.

Der JBL Live 780NC verfügt über einen 40-mm-Dynamiktreiber mit Compound-Membran und ist kompatibel mit JBL Spatial Sound 3.0, Personi-Fi 3.0, Personal Sound Amplification, Low Volume EQ und LDAC für Hi-Res Audio Wireless auf kompatiblen Geräten, True Adaptive Noise Cancelling 2.0 mit 6 Mikrofonen, Call Equalizer, Sound Level Optimizer und einer geschätzten Akkulaufzeit von 80 Stunden.

Der JBL Live 680NC verfügt unterdessen über einen 40-mm-Dynamiktreiber mit Compound-Membran, JBL Spatial Sound 3.0, Personi-Fi 3.0, LDAC für Hi-Res Audio Wireless auf kompatiblen Geräten, True Adaptive Noise Suppressling 2.0 mit 4 Mikrofonen, Call Equalizer, Sound Level Optimizer und eine geschätzte Akkulaufzeit von 80 Stunden.

Beide Modelle haben ähnliche Funktionen, daher musst du sie ausprobieren, um den Unterschied wirklich zu schätzen, über die Tatsache hinaus, dass das eine Over-Ear und das andere On-Ear-Modelle ist.

Welche bevorzugst du?