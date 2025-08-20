Bahnbrechendes JBL Quantum 950 will die Regeln für Gaming-Headsets neu definieren

HQ

Wenn es so aussieht, als ob alles schon einmal gemacht wurde und dass eine bestimmte Produktpalette nur kleine Optimierungen an derselben iterativen Idee für immer erhalten wird, ist es schön zu sehen, dass jemand an das Reißbrett zurückkehrt, um diese Kernidee Teil für Teil komplett zu überarbeiten. Das ist das, was wir gerade von JBL auf der Gamescom gesehen haben, als der Hersteller uns eines Besseren belehrte, als wir eine weitere Wendung der gleichen alten Quantum-Formel erwarteten.

Was wir bekommen haben, ist das JBL Quantum 950, sein neues, innovatives Gaming-Headset der Spitzenklasse. Wir müssen natürlich alle neuen Funktionen in richtigen Gaming-Sessions auf die Probe stellen, um ein Urteil zu fällen, aber auf dem Papier enthält es bereits einige Verbesserungen gegenüber der Norm.

Klanglich verfügt der Quantum 950 jetzt über neue dynamische 50-mm-Kohlefasertreiber mit extrem geringer Verzerrung und Hi-Res-Zertifizierung, die gleichzeitig den Hochtonbereich auf eine Präzision verbessern, "die laut Hersteller bisher Elite-In-Ear-Monitoren vorbehalten war". Es verfügt auch über das markentypische 3D-Head-Tracking und die aktive Geräuschunterdrückung.

Das Stirnband wurde ebenfalls zu einer "Hängematten"- Lösung umgestaltet, die auf einem aufgehängten, atmungsaktiven Netz basiert, das auf einer flexiblen Struktur montiert ist. Zusammen mit den Ohrpolstern aus Memory-Schaum soll die Hitze reduziert und der langfristige Komfort erhöht werden.

Schließlich wird das Bügelmikrofon mit Nierencharakteristik von 4 auf 6 mm erweitert, um die Sprachverständlichkeit zu verbessern, aber es ist der Vorschlag mit zwei Batterien, der die Aufmerksamkeit vieler auf sich ziehen könnte, da der Hot-Swap-Ansatz bedeutet, dass man eine Batterieeinheit entfernt und über das mitgelieferte Dock aufladen kann, während man mit einer zweiten weiterspielt. Und die Ladestation fungiert auch als 2,4-GHz-Emitter, während man sich auch für Bluetooth 5.3 oder direktes Kabel entscheiden kann. Außerdem ist jedes Teil austauschbar und folgt einem modularen Aufbau.

Mit dem JBL Quantum 950 zum 350 € teuren High-End-Modell mit Metallic-Finish, dem neuen 150 € JBL Quantum 650 (keine Ladestation oder ANC, 1/2 Akkus im Lieferumfang enthalten) und 60 € JBL Quantum 250 (nur kabelgebunden) vervollständigen die neue Serie, indem einige Funktionen entfernt werden, während die gleichen neuen Treiber verwendet werden.

Wir werden viel mehr über den JBL Quantum 950 und die anderen Modelle auf Gamereactor berichten, wenn wir nach einigen intensiven Tests unsere vollständigen Testberichte veröffentlichen.