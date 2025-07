Jason Blum: Warum M3GAN 2.0 gefloppt ist

HQ

Der erste Film hat vielleicht abgeräumt, als er vor ein paar Jahren in die Kinos kam. Aber der viel gehypte Nachfolger, M3GAN 2.0, hat sich als großer Flop für das Studio herausgestellt. Niemand scheint davon begeistert zu sein, und die schlechte Resonanz des Films bei den Kritikern – er liegt derzeit bei mickrigen 57 % auf Rotten Tomatoes. Das ist weit entfernt von der "Certified Fresh"-Bewertung des Originals von 93 %.

In einem kürzlichen Interview teilte Produzent Jason Blum seine eigenen Theorien darüber, warum der Film so kalt aufgenommen wurde:

"Wir dachten alle, M3GAN sei wie Superman. Wir konnten ihr alles antun. Wir könnten das Genre wechseln. Wir könnten sie in den Sommer setzen. Wir könnten sie anders aussehen lassen. Wir könnten sie von einem Bösewicht in einen Guten verwandeln. Und wir haben klassischerweise zu viel darüber nachgedacht, wie stark das Engagement der Menschen für sie wirklich war."

"Wir dachten, sie könnte im Sommer leben, oder? Wir dachten: 'Wir werden von einem kleinen Film zu einer Zeltstange!' "

In der Zwischenzeit macht Blumhouse weiter, trotz einiger Blindgänger in diesem Jahr. Blum behauptet, dass diese Dinge passieren – und deutet an, dass wahrscheinlich weitere M3GAN-Ideen auf dem Weg sind, vielleicht sogar eine dystopische Version im Stil von Mad Max?

Die Frage ist nur: Wie wird sich der Spin-off-Film Soulm8te schlagen, der im Januar Premiere haben soll?

Haben Sie M3GAN 2.0 gesehen – und was halten Sie davon?