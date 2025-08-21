Jannik Sinners Trainer über den Zustand der Nummer 1 der Welt: "Wir sind zuversichtlich, dass es ihm für die US Open gut gehen wird"

HQ

Drei Tage nach seinem Rückzug aus dem Finale der Cincinnati Open erholt sich Jannik Sinner immer noch von einem Virus, aber es geht ihm besser. Das sagte sein Trainer Darren Cahill am Mittwoch gegenüber ESPN. "Jannik erlitt einen Virus, der ihn zum Rückzug zwang. Ich habe gestern Abend kurz mit ihm gesprochen. Er war ein bisschen besser."

"Er wird heute auch frei haben, das ist der Plan, und hoffentlich kann er morgen auf den Platz gehen und anfangen, ein paar Bälle zu schlagen. Wir sind zuversichtlich, dass es ihm gut gehen wird", sagte Cahill. Sinner hatte offenbar in der Nacht vor dem Match mit Alcaraz Fieber, erreichte 38 Grad, und fühlte sich nicht besser, als er ins Spiel kam, was ihn nach 23 Minuten zur Aufgabe zwang, was Alcaraz den Sieg bescherte und den Spanier als Nummer 1 der Welt an Sinner vorbeibrachte, als er die Punkte von den letztjährigen US Open holte. Das wird nach Ende des Turniers abgeleitet.

Das bedeutet, dass derjenige, der im Turnier weiter kommt, die Nummer 1 der Welt sein wird, wenn die Rangliste am Montag, den 8. September, aktualisiert wird. Wenn beide das Finale am Sonntag, den 7. September in New York erreichen, wird es ein direkter Kampf um die Weltführung...