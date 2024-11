HQ

Jannik Sinner, seit dem 10. Juni 2024 die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste, hat einer historischen Saison das Kronjuwel gekrönt, nachdem er ATP Finals gegen Taylor Fritz gewonnen hat, der gegen den Italiener keine Chance hatte und von seinen lokalen Fans bejubelt wurde.

Sinner gewann Fritz mit 6:4, 6:4. Es ist erst das zweite Mal in einer Saison seit IvanATP Finals Lendl im Jahr 1986, dass er keinen Satz verloren hat. Er ist zweifellos der derzeit beste Tennisspieler und gewinnt ein Rekordpreisgeld von $4.881.500.

Zusammen mit anderen Triumphen, zu denen Australia Open und US Open gehören, seine ersten beiden Grand Slam Titel, klettert sein Preisgeld in diesem Jahr auf $16.914.435 laut ATP-Website, was andere Turniere wie den atemberaubenden Six Kings Slam, den die Saudis in diesem Jahr ins Leben gerufen haben, nicht berücksichtigt.

Sinner ist nicht nur der erste Italiener überhaupt, der die ATP Finals (das "Saisonfinale" der ATP-Tour jedes Jahr) gewonnen hat, er ist auch der erste Italiener, der auf Platz 1 der ATP-Rangliste klettert und mit einer riesigen Punktedifferenz (11.830 Punkte gegenüber Zverevs 7.915 Punkten und Alcaraz' 7.010 Punkten) in der nächsten Saison verteidigen wird.

Sinner begann das Jahr 2024 als Nummer 4 und beendete das Jahr als Nummer 1, indem er seine ersten beiden Grand Slams in derselben Saison gewann, was nur Guillermo Vilas und Connors in den siebziger Jahren gelang.

Auch wenn der 37-jährige Novak Djokovic immer noch alle Gerüchte über seinen Rücktritt zurückweist, wird sich im nächsten Jahr eine aufregende neue Generation des Tennis etablieren, mit Sinner und Alcaraz an der Spitze.