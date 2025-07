Jannik Sinner räumt mit seinem Sieg gegen Ben Shelton aus den Sorgen: "Er hat sich im Vergleich zu gestern stark verbessert"

HQ

Viele waren am vergangenen Montag erschrocken, als Jannik Sinner die Viertelfinalspiele gegen Grigor Dimitrov nur deshalb gewann, weil sein Rivale verletzungsbedingt aufgeben musste, in einem Moment, in dem die Nummer 1 der Welt mit zwei Sätzen Rückstand lag. Der Italiener hatte sich den Ellbogen verletzt und begann das heutige Spiel mit einem Verband um seinen rechten Arm.

Das hielt ihn jedoch nicht auf, und er besiegte Ben Shelton schnell mit 7:6(2), 6:4, 6:4 und zog ins Halbfinale von Wimbledon ein. Er wurde gefragt, ob er Schmerzen habe, da er gestern nur 20 Minuten trainiert habe. "Es hat sich von gestern auf heute sehr verbessert. Gestern war mein Tag auf dem Trainingsplatz sehr kurz, nur 20 Minuten mit den Trainern. Aber ich habe mich auf das Spiel gefreut. Das ist keine Entschuldigung. Es gibt keine bessere Bühne, um Tennis zu spielen, und ich denke, das habe ich heute gezeigt."

Sinner hat seine Head-to-Head-Serie gegen den 22-jährigen US-Amerikaner auf 6 zu 1 verbessert, alle sechs Siege in Folge. Sinner gibt jedoch zu, dass es sehr schwierig ist, mit Shelton zu konkurrieren. "Er schlägt sehr gut auf, das haben wir im letzten Spiel gesehen. Insgesamt spielen wir immer mehr gegeneinander, wir haben uns ein bisschen besser kennengelernt und ich freue mich auf diese Art von Kämpfen."