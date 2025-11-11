Jannik Sinner besiegt den verletzten Auger-Aliassime im Auftaktspiel der ATP Finals

HQ

Jannik Sinner hält seine Chancen auf die Verteidigung des Titels als Nummer 1 der Welt vor Jahresende am Leben, indem er Félix Auger-Aliassime in seinem ersten Spiel bei den ATP Finals besiegte. Der Italiener, derzeit die Nummer 2 der Weltrangliste, da die Punkte aus dem letzten Jahr abgezogen wurden, muss jedes einzelne Spiel gewinnen und hoffen, dass Alcaraz nicht mehr als drei Spiele gewinnt (eines hat der Spanier bereits gewonnen).

Auger-Aliassime, der im ersten Satz hart gekämpft hatte, erlitt eine Beinverletzung und bat zwischen den Sätzen um eine medizinische Auszeit. Sinner beklagte die Situation: "Ich hoffe, es ist nicht allzu ernst. Ich wünsche ihm natürlich eine sehr schnelle Genesung und hoffentlich ist er körperlich wieder bei 100 Prozent", und sagte, es sei ein sehr hartes Spiel bis zum 6:5 gewesen, er habe aggressives Tennis gespielt und gut serviert.

Auger-Aliassime sagte jedoch, dass die Verletzung nicht schwerwiegend sei und er sich keine Sorgen mache. Einfach... Er war besser: "Man muss Anerkennung zollen, wenn der Kerl einfach besser ist als du. Heute war er besser als ich. Ich mache mich bereit für das nächste."

Auger-Aliassime wird dann versuchen, mit Siegen gegen Ben Shelton am Mittwoch und Alexander Zverev am Freitag den Einzug in die nächste Runde zu halten. Zuvor wurde die Reihenfolge für die Spiele am Dienstag bestätigt, mit Carlos Alcaraz gegen Taylor Fritz um 14:00 Uhr MEZ und Lorenzo Musetti gegen Alex de Miñaur um 20:30 Uhr MEZ.