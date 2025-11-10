Jannik Sinner beginnt heute mit der Titelverteidigung bei den ATP Finals gegen Felix Auger-Aliassime

HQ

Jannik Sinner beginnt heute seine Titelverteidigung bei den ATP Finals gegen Félix Auger-Aliassime, den 25-jährigen Kanadier, der sich als achter der acht besten Spieler der Saison für das Finale des Jahres qualifiziert hat. Der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele in Paris, der 2022 mit Platz 6 die beste Platzierung seiner Karriere hatte, fiel aufgrund von Verletzungen aus den Top 20, kletterte aber in einem spektakulären Jahr 2025 mit drei Titeln ATP 250 und zwei weiteren Finals, das letzte bei den Paris Masters Anfang dieses Monats, zurück.

Dort verlor Auger-Aliassime gegen Jannik Sinner in zwei Sätzen, es war enger denn je: 6:4, 7:6(4). Der Kanadier sagte, dass er nicht das Gefühl hat, dass es eine "große Lücke" zur Nummer 1 der Welt gibt und "ich mit jedem Match, das wir gegeneinander spielen, näher komme" (via ATP.com) und erinnerte sich daran, wie er es bei den US Open geschafft hat, einen Satz zu gewinnen.

Felix Auger-Aliassime schaffte es bereits, Sinner zweimal zu schlagen, aber beide Male kam es im Jahr 2022. Die anderen drei Matches gewannen Sinner, alle im Jahr 2025.

Zeiten für die Spiele der ATP Finals am Montag, 10. November

Jannik Sinner vs. Felix Auger-Aliassime findet am Montagnachmittag um 20:30 Uhr MEZ statt. Sinner ist gezwungen, jedes Match, einschließlich des Finales, zu gewinnen, um seinen Titel als Nummer 1 der Welt zu verteidigen. Alcaraz muss mindestens drei Matches gewinnen, das erste gewann er bereits am Sonntag gegen Alex de Miñaur.

Heute wird auch das Debüt von Lorenzo Musetti in dem Wettbewerb geben, der als Neunter der Welt nach dem Rückzug von Novak Djokovic qualifiziert war. Er trifft um 14:00 Uhr MEZ auf Taylor Fritz.