James McAvoy glaubt nicht, dass selbst die KI in der Lage sein wird, Hugh Jackman als Wolverine zu ersetzen

HQ

Die kommenden Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars werden der richtige Start der Mutanten in der Marvel Cinematic Universe sein. Viele Mutanten existieren bereits im MCU, aber die größere X-Men Familie ist noch nicht Teil des Kernuniversums, obwohl sie es bald sein wird. Es sollte jedoch auch gesagt werden, dass wir uns nicht zu sehr an die Mutanten in den beiden geplanten Avengers -Filmen klammern sollten, da Marvel angeblich beabsichtigt, viele im Rahmen seiner MCU-Auffrischung nach den Ereignissen von Secret Wars neu zu besetzen.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly bei New York Comic Con hat James McAvoy, der dafür bekannt ist, Professor X in mehreren X-Men Filmen zu spielen, erklärt, dass er die Idee von Neubesetzungen aufregend findet, aber dass er auch nicht sieht, dass Hugh Jackman ein Opfer davon sein wird.

"Schauen Sie, ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Ich war ein Fan, bevor ich ein Angestellter war, und ich werde wieder ein Fan sein! Du willst, dass es... Ich kann es kaum erwarten, dass es soweit ist... Oh nein, das würde sich schlecht anhören. Das wird eine Menge Druck auf die Leute ausüben."

Er fügt an der Jackman-Front hinzu: "Ich wollte sagen, in 10 Jahren - es wird wahrscheinlich in 10 Minuten sein - wenn K.I. alle Rollen übernommen hat und es keine Schauspieler mehr gibt, wird er immer noch Wolverine spielen. Sogar die KI wird sagen: 'Nein, er hat es! Nein!« "

McAvoy sprach auch darüber, dass er dachte, dass Colman Domingo eine interessante Neufassung von Professor X wäre, und nannte die Idee "erstaunlich".