James Gunn sagt, Superman war der schwierigste Film, den er je gemacht hat

HQ

James Gunn, der Mann hinter DC Studios und Regisseur des neuen Superman-Films, hat offen zugegeben, dass der Film die größte Herausforderung seiner gesamten Karriere war - ja, deutlich schwieriger als Guardians of the Galaxy, der in vielerlei Hinsicht große Teile des modernen MCU geprägt hat.

In einem neuen Interview beschreibt Gunn, wie schwierig es war, einen Film über eine Figur zu machen, die im Grunde schon jeder zu verstehen glaubt. Mit Guardians konnte er frei experimentieren - nur sehr wenige wussten, was sie erwarteten - aber mit Superman hat fast die ganze Welt klare vorgefasste Meinungen.

"Mit 'Guardians' hat man eine Ecke des Universums gebaut, die sich völlig anders anfühlte als alles, was Marvel damals gemacht hat. Hier habe ich etwas neu ausgerichtet, das alle ohnehin schon zu verstehen glauben."

"Jeder auf der Welt denkt etwas anderes über Superman. Jeder weiß, wer er ist."

Die Meinungen über das neue Superman gehen weiterhin auseinander, wobei der klassischere und humorvollere Ton bei einigen Fans offenbar schlecht angekommen ist. Vielleicht finden sie mehr Freude an der etwas düstereren Supergirl, wenn man dem Trailer nach urteilt, wenn er später in diesem Jahr Premiere feiert.