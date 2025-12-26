Jake Paul verrät, was er während der Genesung von einem gebrochenen Kiefer tun wird, und erklärt den kontroversen "Zungen"-Moment

HQ

Fast eine Woche nach seiner Niederlage im Ring gegen Anthony Joshua erklärt der YouTuber, der zum Boxer wurde, Jake Paul, wie er sich von dem Kampf erholt, der ihm nach einem verheerenden Schlag des Schwergewichts den Kiefer brach, der ihm seine erste K.o.-Niederlage in seiner noch kurzen Boxkarriere einbrachte.

"Ich werde mir eine Auszeit nehmen, um Jutta bei den Olympischen Spielen zu unterstützen", enthüllte Jake seinem Bruder Logan Paul in seinem Podcast 'Impaulsive '. Jake Paul ist mit der niederländischen Eisschnellläuferin Jutta Leerdam verlobt, die bald zwischen dem 6. und 22. Februar zu den Olympischen Winterspielen nach Italien reisen wird.

Die Podcast-Folge wurde am Dienstag veröffentlicht, aber tatsächlich erst einen Tag nach dem Match aufgenommen, weshalb Paul immer noch Schwierigkeiten beim Sprechen hat und an einem Punkt wegen der Schmerzen aufhören muss. Paul musste operiert werden, wobei zwei Titanplatten mit Schrauben am Kiefer eingesetzt und einige Zähne entfernt wurden.

Er sagte jedoch, er habe den Kampf trotzdem genossen und dass "es sich nicht einmal wie ein Job anfühlt", und erklärte einen kontroversen Moment, in dem er Joshua mitten im Kampf die Zunge ausstreckte – etwas, das einige Fans als Signal für seinen Rivalen ansehen, angesichts von Gerüchten über einen inszenierten Kampf, aber er behauptet, es sei nur "zum Spaß" gewesen. "Sieg, Niederlage oder Unentschieden, dieser Sport hat so viel für mich getan."