Die Fackel für die Olympischen Winterspiele in Mailand, Cortina 2026, ist entzündet

Der Countdown für die Olympischen Winterspiele läuft. Heute, Mittwoch, den 26. November, wurde die olympische Fackel in Griechenland, im antiken Olympia, in einer Zeremonie entzündet, die wegen des Wetters angepasst werden musste. Aufgrund der Regenvorhersage entschieden sich die Organisatoren, die Flamme zunächst während einer Probe am Montag zu entzünden (was das heute geteilte Video ist), um "sicherzustellen, dass die Reinheit der traditionellen Methode erhalten bleibt", wie Olympics.com berichtet.

Anschließend wurde er am Mittwoch genutzt, um die offizielle olympische Fackel im archäologischen Museum von Olympia zu entzünden. Die Fackel wurde zuerst von Petros Gkaidatzis, dem Pariser olympischen Bronzemedaillengewinner im Rudern 2024, getragen und anschließend von der zweifachen Olympiasiegerin im Langlauf, der Italienerin Stefania Belmondo, begleitet.

Die Fackel wird bis zum 4. Dezember durch Griechenland reisen, wenn sie an die Veranstalter der Spiele übergeben und nach Italien transportiert wird. Sie wird 60 italienische Städte und 300 Städte mit insgesamt 10.001 Fackelträgern durchlaufen, bevor sie am 26. Januar Cortina D'Ampezzo erreicht, um genau 70 Jahre seit den Olympischen Winterspielen 1956 zu markieren.

Nach dem Besuch der meisten großen italienischen Sehenswürdigkeiten wie dem Kolosseum oder dem Canal Grande in Venedig wird er schließlich am 6. Februar, dem Tag der Olympischen Winterspiele, das San Siro-Stadion in Mailand betreten.

"In einer geteilten Welt, in der wir heute leben, nehmen die Spiele einen wirklich symbolischen Platz ein. Und es ist unsere Pflicht, unsere Verantwortung, sicherzustellen, dass die Athleten aus aller Welt friedlich zusammenkommen können und dass sie die Träume und Hoffnungen derjenigen inspirieren können, die zuschauen", sagte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina finden vom 6. bis 22. Februar statt, wobei mehr als 3.500 Athleten aus 93 Ländern an 195 Medaillenwettbewerben in 16 Disziplinen wie Skialpin, Biathlon, Skispringen, Nordic-Kombination, Freestyle, Langlauf, Bergsteigen, Snowboarden, Rolen, Eiskunstlauf und Curling teilnehmen. Freuen Sie sich auf die Olympischen Winterspiele im nächsten Jahr?