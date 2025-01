Jake Paul kündigt seinen nächsten Boxkampf an... mit seinem Bruder Logan Paul Jake und Logan Paul werden am 27. März in einem Boxkampf gegeneinander antreten, der gestreamt wird... auf Max.

HQ Jake Paul hat seinen neuen Boxkampf angekündigt. Nach seinem Sieg über Mike Tyson in einem viel beachteten Boxkampf, der live auf Netflix gestreamt wird, wird sich der Boxer und Influencer einer neuen Herausforderung stellen: seinem älteren und berühmteren Bruder Logan Paul. Aber dieses Mal wird es auf einer anderen Plattform sein. Jake Pual hat gerade den Moment verkündet, "auf den man ein Jahrzehnt gewartet hat". Und es sieht so aus, als würden Jake und Logan Paul am 27. März in einem Boxkampf gegeneinander antreten, der auf Max (ehemals HBO Max) gestreamt wird. Es ist kein Scherz: Obwohl sie vor allem für YouTube und die "Streiche" bekannt sind, haben beide eine Karriere in Kampfdisziplinen verfolgt. Jake Paul hat eine Bilanz von 12:1 im Boxen (er verlor nur einmal und gewann 12, 7 davon durch K.o.), seit er 2018 beigetreten ist. Zuerst kämpfte er gegen ehemalige MMA-Kämpfer und trat dann gegen Profiboxer wie Tommy Fury (der ihm seine einzige Niederlage zufügte) an. Logan versuchte sich auch im Boxen und kämpfte in Schaukämpfen gegen KSI und Floyd Mayweather. Er hat nur zwei professionelle Boxkämpfe bestritten (einen davon gewonnen) und ist stattdessen zum Wrestling gewechselt, daher wird es interessant sein zu sehen, ob er gegen seinen erfahreneren jüngeren Bruder antreten wird. In zwei Monaten werden wir ihn auf Max sehen...