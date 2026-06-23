Jake Johnson tauscht Tennis gegen Pickleball in Apple TV s The Dink

Es ist vielleicht keine "Epidemie, die die Nation erfasst", wie Ed Harris' Figur es gerne ausdrückt, aber es findet definitiv eine Veränderung an Gerichten weltweit statt. Während Tennis früher Gras-, Hart- und Sandumgebungen dominierte, sehen wir den Aufstieg neuer Optionen, darunter Padel und sogar Pickleball.

Dieser Aufstieg neuer Optionen ist im Grunde das gesamte Konzept des kommenden Apple-TV-Films The Dink, der einem ehemaligen Tennisprofi folgt, der nach einer Handgelenksverletzung Pickleball spielen muss, um wieder in Kampfform zu kommen. Obwohl er sich zunächst dagegen wehrt und den Sport als minderwertig gegenüber dem Tennis betrachtet, liebt er ihn bald und findet sich schließlich in einen intensiven Kampf wieder, bei dem die gesamte Zukunft des Country Clubs seiner Familie auf dem Spiel steht.

Mit Jake Johnson in der Hauptrolle des Dusty Boyd verfügt The Dink über eine recht gut besetzte Besetzung, darunter die bereits erwähnte Harris, aber auch Mary Steenburgen, Andy Roddick, Patton Oswalt, Chloe Fineman, Chris Parnell, Aaron Chen und sogar Ben Stiller.

The Dink wurde ebenfalls von Sean Clements von Workaholics geschrieben, von Barb und Star Go zu Josh Greenbaum von Vista Del Mar inszeniert und ebenfalls von Stiller produziert – ja, es steckt also jede Menge Comedy-Talent dahinter.

Da die Premiere für Apple TV am 24. Juli geplant ist, können Sie unten einen Trailer zu The Dink sowie die offizielle Zusammenfassung sehen.

"Der abgehalfterte ehemalige Tennisprodigy Dusty Boyd (Jake Johnson) ist darauf reduziert, ungezogene Kinder im Vorstadt-Country Club seines Vaters Chuck (Ed Harris) zu trainieren. Verzweifelt nach der Anerkennung seines Vaters unterstützt Dusty blind Chucks Vendetta gegen den neuen Hype, der den Club beherrscht: Pickleball. Doch als Dusty eine alte Verletzung wieder verschlimmert und ihm die Fähigkeit zum Tennisspielen nimmt, greift er im Namen der Reha zum Undenkbaren. Er probiert nicht nur Pickleball, sondern auch, unter anderem dank seiner bezaubernden neuen Partnerin Candace (Mary Steenburgen), genießt er es tatsächlich. Zwischen zwei Welten hin- und hergerissen ist Dusty gezwungen, sich endlich den Geistern seiner früheren sportlichen Misserfolge zu stellen, darunter auch seinem Kindheitsfeind Andy Roddick (Andy Roddick). Letztlich wird Dusty in einen verzweifelten Kampf um die Zukunft des Clubs, die Zuneigung seines Vaters und seine Identität hineingezogen."