Jack Grealish wird nicht im Kader von Manchester City für die Klub-WM stehen, berichtet The Telegraph

Jack Grealish scheint kurz davor zu stehen, Manchester City zu verlassen. Wie The Telegraph berichtete, wurde der 29-jährige Flügelspieler aus dem Kader von Manchester City für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft gestrichen. Er wird nicht in die USA reisen, um diesen Wettbewerb zu spielen, die letzte Chance für Guardiola, in diesem Jahr eine Trophäe zu gewinnen.

Seit Monaten wird gemunkelt, dass Grealish den Verein verlassen wird, und er wurde in der späteren Phase der Saison für viele Spiele außer Gefecht gesetzt und verpasste sogar das letzte Premier-League-Spiel. Er stand in dieser Saison nur sieben Spiele in der Startelf und spielte insgesamt 715 Minuten.

Während Guardiola bisher geschwiegen hat, würde es Sinn machen, dass er den Verein verlässt, da seine Priorität von Thomas Tuchel für die Weltmeisterschaft 2026 im nächsten Jahr genannt wird, und dafür braucht er Regelmäßigkeit, die er bei City jedes Jahr verliert.