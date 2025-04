Jack Grealish widmet seinem jüngeren Bruder, der vor 25 Jahren verstorben ist, das Tor

HQ

Manchester City hat gestern in der Premier League einen verdienten Sieg gegen Leicester City (vorletzte Mannschaft in der Tabelle) errungen, die komplett von Pep Guardiolas Jungs dominiert wurde, und endete mit 2:0. Omar Marmoush, ein Winterneuzugang für die Mannschaft, die hervorragend spielt, erzielte den zweiten Treffer, und Jack Grealish erzielte nach nur zwei Minuten das erste, sein erstes Tor in der Premier League seit 16 Monaten.

Grealish wurde zum Spieler des Spiels gekürt, ein großer Meilenstein nach einer sehr durchwachsenen Saison für ihn. Und auch für ihn persönlich ist es ein besonderer Moment, denn gestern war es 25 Jahre her, dass Grealishs jüngerer Bruder im Alter von nur neun Monaten im April 2000 an den Folgen des plötzlichen Kindstods (SIDS) starb. Jack war damals vier Jahre alt.

Ihm widmete er die Feier, wie er nach dem Spiel der BBC sagte. "Mein kleiner Bruder ist heute vor 25 Jahren gestorben. Dieser Tag ist hart für die Familie. Meine Mutter und mein Vater waren hier, also war es großartig, ein Tor zu schießen und zu gewinnen."

Das Spiel hatte auch noch weitere gute Nachrichten für City, denn es war die Rückkehr von Oscar Bobb, der sich in der Vorsaison einen Knochenbruch zugezogen hatte und acht Monate lang pausieren musste. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff spielte der Norweger, und Grealish war begeistert: Er beschrieb ihn als "nicht nur einen Top-Spieler, sondern einen der nettesten Menschen, die man je treffen wird. Es ist unmöglich für ihn, böse zu sein oder so, so ein netter, ruhiger Junge."