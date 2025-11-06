Jack Doohan entfernt sich weiter von der Formel 1 und soll Gerüchten zufolge in die japanische Super Formula einsteigen

HQ

Jack Doohan, der 22-jährige Fahrer, der mit Alpine in die Formel-1-Saison startete, aber nach nur sechs Rennen ohne Punkte zurückgestuft wurde, wird in der nächsten Saison möglicherweise nicht mehr in der Formel 1 weitermachen, da der Australier einen neuen Auftritt in der Super Formula anstrebt, berichtet Motorsport. Es gibt "starke Verbindungen" zwischen Doohan und dem Toyota Kondo Racing Team für die Super Formula, den wichtigsten Formel-Rennwettbewerb in Japan.

Dies geschieht, nachdem Franco Colapinto, Doohans Ersatz für Alpine, der Unterzeichnung eines neuen Vertrags mit Alpine näher rückt (obwohl er in mehr Rennen als Doohan keine Punkte gewonnen hat).

Mick Doohan, Jacks Vater und fünffacher Motorrad-Grand-Prix-Weltmeister, hat Gespräche mit Haas F1-Teamchef Ayao Komatsu geführt, der eng mit Toyota verbunden ist, aber anstatt einen Platz im F1-Team zu bekommen, würde er in das Super Formula-Team von Toyotoa gebracht werden, als möglicher Ersatz für Zak O'Sullivan im Toyota-Team.